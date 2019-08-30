Финансы
ПРАЙМБиржи США продолжают расти на ожиданиях торговых переговоров с Китаем
Американские индексы продемонстрировали бурный рост с самого начала торговой сессии на фоне заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.
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Биржи США закрылись разнонаправленно на приближении введения пошлин против КНР
ПРАЙМ30 августа в 16:43
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 03:18, Вашингтон
Армия и оружие
Бойцы «Хезболлах» выпустили три ракеты по Израилю
ТАСС вчера в 12:12
Общество
Во Флориде объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Из-за надвигающегося урагана "Дориан" губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большинства прибрежных округов, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление на сайте губернатора.
Газета.Ru 01:41
Политика
Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ и известный режиссер Владимир Бортко в ходе дебатов перед выборами губернатора Санкт-Петербурга заявил, что не будет принимать участие в избирательной гонке.
Daily Storm 30 августа в 12:41
Армия и оружие
Индийские пилоты попробовали МиГ-35 в воздухе на МАКС-2019
Индийские лётчики испытали российский МиГ-35 на МАКС-2019.
Слово и Дело вчера в 08:35
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета вчера в 14:13
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Гаджеты
Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro
Снимки подтверждают, что как минимум при хорошем освещении Redmi Note 8 Pro выходит вперед за счет 64-мегапиксельного датчика изображения, который позволяет передать на фотографиях больше деталей.
iXBT.com 00:09
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Общество
Составлен рейтинг регионов по доступности электричества
Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией.
РБК 00:48
Экономика
Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк рассматривает возможность передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
РИА Новости 02:38
Наука
В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Политика
РЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии
Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии.
Коммерсантъ 01:25
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета вчера в 21:32
Политика
Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
РИА Новости 02:34
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Наука
Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru 31 августа в 00:48
Экономика
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
РИА Новости 02:52
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.
Вести.Ru вчера в 05:10
Хоккей
На матче ЦСКА — «Авангард» впервые используется «умная шайба»
На стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20 ЦСКА — «Авангард» впервые в истории лиги используется «умная шайба».
Спорт-Экспресс вчера в 09:59
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Авто
GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер на неделю из-за снижения спроса
Интерфакс - Россия 01:00
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Футбол
Коноплянка может перейти в «Шахтёр»
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, выступающий за немецкий «Шальке», может перейти в донецкий «Шахтёр».
Евро-футбол.ру 03:07
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru вчера в 16:16
Финансы
Globaltrans может выплатить дивиденды в размере 46,55 рубля на акцию
Совет директоров Globaltrans утвердил дивиденды по итогам 1 подугодия 2019 года в размере 46,55 рубля на акцию/ГДР, сообщается в материалах компании.
Finam.Ru 02:27
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39