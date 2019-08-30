Финансы
ПРАЙМБиржи США продолжают расти на ожиданиях торговых переговоров с Китаем
Американские индексы продемонстрировали бурный рост с самого начала торговой сессии на фоне заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Происшествия
Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбам
Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбами, - утверждается в совместном расследовании изданий Инсайдер, Bellingcat и Шпигель.
Эхо Москвы 09:01
Музыка
«Евровидение-2020» примет Роттердам
Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.
Вести.Ru 06:58
Спорт
Легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет из-за допинга
RT на русском 09:09
Армия и оружие
Обновленный прицел «Содема» установят на танк Т-90
Модернизированный прицел "Содема", разработанный для комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-3 и другой бронетехники, планируется использовать на танках Т-90.
ТАСС 03:17
Футбол
Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по группам Лиги Европы
Вылетевший из раунда плей-офф Лиги чемпионов российский клуб «Краснодар» оказался в группе C Лиги Европы.
Пятый канал 08:59
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Происшествия
В СК назвали причину утечки данных сотрудников РЖД
Установлено, что в период до 28 августа злоумышленники получили доступ к информационным служебным ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании.
Известия 06:44
Политика
Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсеана Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Происшествия
Под завалами обрушившейся крыши завода в Саратове ищут людей
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, кинологи и спасатели ищут людей под завалами.
КП - Саратов 08:55
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Гаджеты
Apple наконец назвала дату анонса новых смартфонов iPhone
Согласно всем слухам, утечкам и предположениям, компания представит три новых смартфона, которые станут преемниками прошлогодних iPhone XS, XS Max и XR.
iXBT.com 01:04
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Путин назвал нормальное число детей в семье
Чибис посетовал на плачевное качество жизни военных Северного флота в закрытых городах (ЗАТО) и добавил, что это "при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью".
Российская газета 08:26
Футбол
Комличенко перейдет из «Млада Болеслав» в ЦСКА
ProstoProSport 03:15
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57
Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Политика
Польша организует поставки американского газа для Украины
Представители энергетической корпорации PGNiG заявили, что Польша намерена начать поставки американского сжиженного газа на Украину уже к следующему году, передает РИА Новости.
iReactor вчера в 17:53
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Финансы
«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток
«Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО).
Ведомости вчера в 08:59
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Технологии
Первую в России сеть 5G запустили в Кронштадте
Кронштадт стал первым городом России, в котором эта сеть покрывает почти всю населенную территорию.
UfacityNews.ru 02:15
Шоу-бизнес
Ольга Орлова назвала причину своего одиночества
Поклонники постоянно расспрашивают любимицу о том, когда же она отправится под венец, но Ольга всегда уходит от ответа.
Комсомольская правда 08:59
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33