Финансы
ПРАЙМБиржи США продолжают расти на ожиданиях торговых переговоров с Китаем
Американские индексы продемонстрировали бурный рост с самого начала торговой сессии на фоне заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:44, Вашингтон
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Автоспорт
Феттель стал победителем первой практики на Гран-при Бельгии
Пилот Ferrari Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике Гран-при Бельгии с временем 1:44,574.
RT на русском 07:32
Спорт
Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на 8 лет
Sportbox.RU 07:31
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Политика
Коломойский поведал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о тайной встрече с бывшим украинским лидером Петром Порошенко после победы Зеленского на выборах президента.
News.ru 07:43
Политика
В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной
Кремль отмечает определённый прогресс в вопросе обмена заключёнными с Украиной, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
RT на русском 09:43
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 начал поддерживать Bitcoin и другие криптовалюты
Смартфон Samsung Galaxy S10 добавил поддержку нескольких криптовалют.
РБК 08:10
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Политика
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru вчера в 15:36
Общество
В Сахаровский центр пришли силовики
Эхо Москвы 10:31
Транспорт
ЦОДД отменит несогласованное ограничение скорости на МКАД
Ранее в соцсетях были распространены видеоролики, на которых заметно, что знак 80 км/ч, появившийся на МКАД вблизи Каширского шоссе, действует на участке протяженностью в 80 м. В то же время постоянный скоростной режим на МКАД — 100 км/ ч. Исключения составляют лишь участки дороги, где проводятся ремонтные работы и существуют временные ограничения.
Известия 05:40
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка.
RT на русском 07:08
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38
Экономика
ЦБ решил объединить два санируемых банка
Банк России принял решение присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанку), сообщила пресс-служба регулятора.
РБК 10:30
Политика
Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами
Видеорегистраторы планируют использовать для фиксации обстановки во время несения службы бойцами Росгвардии.
Эхо Москвы 05:00
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Роскачество напомнило, что при обжаривании картофеля образуется токсичный для организма акриламид.
РИА Новости 07:45
Политика
Гренландский политик призвал к диалогу с Трампом о продаже острова США
Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании.
ТАСС 10:27
Армия и оружие
Уроки августа 1994-го. Пришли как победители и освободители, уходили как нежеланные гости
ТАСС 07:15
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:21