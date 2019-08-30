Американские индексы продемонстрировали бурный рост с самого начала торговой сессии на фоне заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Биржи США продолжают расти на ожиданиях торговых переговоров с Китаем

Политика Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Футбол Сегодня в Европе закрывается трансферное окно Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область.

Экономика AliExpress радикально упростил доставку посылок В августе сообщалось, что AliExpress упростил процедуру возврата товара — теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин.

Общество В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.

Армия и оружие Уволен главный военный прокурор Украины Матиос Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».

Общество Жириновский предложил отменить двойки в школах Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.

Авто Особые издания BMW i3 и i8 увенчают карьеру моделей Компания BMW объявила о выходе лимитированных серий BMW i3s Edition RoadStyle и BMW i8 Ultimate Sophisto Editions, глобальный тираж которых составит 900 и 200 экземпляров соответственно («ай-восьмой» будет выпущен в кузовах купе и родстер, 200 — их сумма).

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Происшествия В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.

Армия и оружие Израиль нанес ответный удар по территории Ливана Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.

Авто В Казахстане числится более 4,5 млн транспортных средств По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в Казахстане на учет поставлено 4 млн 566 тыс. транспортных средств всех типов и прицепов.

Армия и оружие Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

Наука Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.

Происшествия NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.

Музыка Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.

Общество Владивосток вошел в топ лучших нестоличных городов для жизни Владивосток вошел в топ лучших нестоличных городов для жизни, сообщает PRIMPRESS. 82% его жителей довольны качеством жизни в нем.

Шоу-бизнес Сын уральского полпреда пошел в первый класс Сын полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова сегодня пошел в первый класс.

Общество Перечислены изменения в жизни россиян с сентября Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.