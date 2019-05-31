Экономика

Биржи США потеряли до 1,5% на заявлении Трампа по пошлинам с МексикойПРАЙМ вчера в 16:41

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Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли 1,3-1,5% на фоне угрозы очередного торгового конфликта – на этот раз с Мексикой, свидетельствуют данные бирж.
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