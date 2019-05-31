Экономика
Биржи США потеряли до 1,5% на заявлении Трампа по пошлинам с МексикойПРАЙМ 16:41
Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли 1,3-1,5% на фоне угрозы очередного торгового конфликта – на этот раз с Мексикой, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 14:47
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено в 10:35
Хоккей
НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Футбол
«Торпедо» опровергло возможный уход Колыванова
Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.
Обновлено в 13:02
Финансы
ЦБ повышает резервирование валютных вкладов
С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Футбол
Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ
Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено в 06:45
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Политика
Посольство опровергло данные СМИ о переговорах России и США по СНВ
Российское посольство опровергло данные, содержащиеся в статье американской газеты The Washington Post, о переговорах России и США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Обновлено в 15:53
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара
Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Обновлено в 14:53
Технологии
Канал Мэддисона на Twitch заблокировали
После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп
Обновлено в 08:11
Авто
Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения
Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.
Обновлено в 00:55