Экономика

Биржи США потеряли до 1,5% на заявлении Трампа по пошлинам с МексикойПРАЙМ 16:41

3 фото
Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли 1,3-1,5% на фоне угрозы очередного торгового конфликта – на этот раз с Мексикой, свидетельствуют данные бирж.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Биржи США потеряли до 1,5% на заявлении Трампа по пошлинам с Мексикой

ПРАЙМ16:41

Рынки США рухнули после заявления Трампа о пошлинах на товары из Мексики

Газета.Ru10:58

Американские индексы снижаются на решении Трампа развязать торговую войну с Мексикой

Финмаркет10:49

US STOCKS-Уолл-стрит снижается из-за угрозы Трампа ввести пошлины на мексиканские товары

Financial One11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия

Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 14:47
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС

В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Хоккей

НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
Обновлено в 12:49
Политика

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Сирийская армия обстреляла турецкий наблюдательный пост

Обновлено в 10:15
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Футбол

«Торпедо» опровергло возможный уход Колыванова

Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.
Обновлено в 13:02
Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Футбол

Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ

Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»

Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено в 06:45
Футбол

«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию

Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Политика

Посольство опровергло данные СМИ о переговорах России и США по СНВ

Российское посольство опровергло данные, содержащиеся в статье американской газеты The Washington Post, о переговорах России и США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Обновлено в 15:53
Футбол

«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара

Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Кино

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

Обновлено в 14:53
Технологии

Канал Мэддисона на Twitch заблокировали

После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп

Обновлено в 08:11
Авто

Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения

Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Венгрии задержан капитан-украинец, протаранивший прогулочный катер

Обновлено в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мексика
Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное