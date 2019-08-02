Финансы
Индекс Dow Jones обвалился после заявления ТрампаГЛАС.RU 09:27
Нововведение подразумевает пошлину в размере 10% на китайскую продукцию общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Однако, фондовый рынок Америки пострадал не так сильно, как рынок нефтепродуктов. После объявления о новых таможенных пошлинах, рынок нефти обвалился на 7-8%.
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Индексы США упали после заявления Трампа о пошлине на китайские товары на $300 млрд
Коммерсантъвчера в 17:42
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