Финансы

Индекс Dow Jones обвалился после заявления ТрампаГЛАС.RU 09:27

Нововведение подразумевает пошлину в размере 10% на китайскую продукцию общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Однако, фондовый рынок Америки пострадал не так сильно, как рынок нефтепродуктов. После объявления о новых таможенных пошлинах, рынок нефти обвалился на 7-8%.
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