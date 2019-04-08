Биржи США открылись снижением после ралли на прошлой неделеПРАЙМ 10:08

Фондовые индексы США в понедельник начали торги снижением на опасениях за глобальный экономический рост после ралли на прошлой неделе по итогам торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

Биржи США открылись снижением после ралли на прошлой неделе

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