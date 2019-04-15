Экономика
Биржи США открылись снижением после отчета Goldman SachsПРАЙМ 10:20
Goldman Sachs Group Inc. сообщил о снижении в первом квартале 2019 года своей чистой прибыли на 20% по отношению к прошлому году, до 2,182 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,71 доллара против 6,95 доллара годом ранее.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено в 14:03
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
СМИ узнали о «жестком разговоре» руководства «Спартака» с Кононовым
У главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова состоялся «жесткий телефонный разговор» с руководством команды после выездного поражения в чемпионате России от «Ростова», сообщает Sport24.
Обновлено в 13:57
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Политика
Российские специалисты проверяют египетские аэропорты
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Собчак уличили в наркомании после «демонических» танцев
"Демоническую" хореографию телеведущей списали на наркотики.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Футбол
Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Наука
Лучше, чем в столбик: новый способ перемножать большие числа
В 1950-х годах советский математик Анатолий Карацуба обнаружил способ уменьшить сложность алгоритма умножения.
Обновлено 13 апреля в 05:01
Экономика
Двукратный рост безработицы в России предсказывает экономист
В своей статье в научном журнале «Социально-трудовые исследования» главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития приводит расчеты, свидетельствующие о том, что к 2024 году из-за увеличения пенсионного возраста потенциальная численность рабочей силы может вырасти почти на 4 миллиона человек, но спрос на рабочую силу вырастет незначительно.
Обновлено в 11:30
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директиве
Совет стран – участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 05:02
Футбол
Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
Обновлено в 11:14
Общество
Проезд в электричках предложили сделать бесплатным для льготников
Врио губернатора Петербурга предложил сделать бесплатным проезд в электричках для льготников.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов
Штаб кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского заподозрил действующего президента Петра Порошенко в попытке сорвать выборы.
Обновлено в 12:35
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора
Мосгорсуд признал законным временное отстранение от должности сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС.
Обновлено в 13:03
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32