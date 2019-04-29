Биржи США колеблются на открытии в начале насыщенной неделиПРАЙМ 29 апреля в 10:06

Основные фондовые индексы США в понедельник открылись слабой разнонаправленной динамикой, — инвесторы осторожничают в начале насыщенной недели, на которой ожидаются новые отчетности компаний и решение ФРС по ставке, свидетельствуют данные торгов.

Биржи США колеблются на открытии в начале насыщенной недели

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