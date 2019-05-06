Биржи Китая падают более чем на 5% на торговых заявлениях ТрампаПРАЙМ 00:53

Биржи Китая падают в понедельник более чем на 5% на фоне угроз американского президента Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров, остальные основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Биржи Китая падают более чем на 5% на торговых заявлениях Трампа

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