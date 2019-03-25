Биржи Европы закрылись снижением на опасениях по росту мирового ВВППРАЙМ 13:36

Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в минусе, обеспокоенность рынков по поводу перспектив роста мировой экономики вызвала распродажу на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

Биржи Европы закрылись снижением на опасениях по росту мирового ВВП

Здоровье С начала года почти 33 тысячи украинцев заболели корью «32 939 украинцев заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года», — сообщили представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Космос Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передали в суд Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Армия и оружие Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика Демпартия США разочарована итогами расследования спецпрокурора Мюллера Как сообщает CNN, представители Демократической партии в Конгрессе США скептически восприняли доклад спецпрокурора Мюллера по итогам расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года и сговоре кандидата-республиканца Дональда Трампа с Кремлем.

Армия и оружие НАТО пока не рассматривает Китай как стратегическую угрозу Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе пока не считают Китай стратегической угрозой своей безопасности.

Политика В Казахстане могут переименовать еще три города В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.

Политика В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.

Наука Неинвазивная терапия и хирургическое вмешательство при опухоли матки оказались равны по эффективности Согласно недавнему исследованию американских врачей, эмболизация маточных артерий не уступает по эффективности хирургическому вмешательству, но, сверх того, требует меньшего постпроцедурного ухода и борьбы с осложнениями.

Армия и оружие Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие» Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

Армия и оружие Источник опроверг связь визита российских военных в Венесуэлу с угрозой вторжения США Визит российских военнослужащих в Каракас не связан с угрозой возможного вторжения США и их союзников в Венесуэлу, рассказал информированный источник.

Гаджеты Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Происшествия Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.

Армия и оружие Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Культура YouTube откажется от web‐сериалов Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Армия и оружие Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.

Происшествия Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.