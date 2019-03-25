Финансы

Биржи Европы закрылись снижением на опасениях по росту мирового ВВППРАЙМ 13:36

Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в минусе, обеспокоенность рынков по поводу перспектив роста мировой экономики вызвала распродажу на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.
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С чем связана паника на мировом фондовом рынке

RT на русском12:48

Биржи Европы закрылись снижением на опасениях по росту мирового ВВП

ПРАЙМ13:36

Торги в Токио закрылись самым сильным за три месяца падением

ТАСС07:10

Гостайна падения

Коммерсантъ Приложения01:18
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Здоровье

С начала года почти 33 тысячи украинцев заболели корью

«32 939 украинцев заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года», — сообщили представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Обновлено в 05:18
Космос

Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей

Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.
Обновлено в 04:29
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь

Обновлено в 06:35
Происшествия

Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска

В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России

Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
Обновлено в 06:57
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика

Демпартия США разочарована итогами расследования спецпрокурора Мюллера

Как сообщает CNN, представители Демократической партии в Конгрессе США скептически восприняли доклад спецпрокурора Мюллера по итогам расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года и сговоре кандидата-республиканца Дональда Трампа с Кремлем.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

НАТО пока не рассматривает Китай как стратегическую угрозу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе пока не считают Китай стратегической угрозой своей безопасности.
Обновлено в 08:09
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых

Обновлено в 11:31
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено в 10:54
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Наука

Неинвазивная терапия и хирургическое вмешательство при опухоли матки оказались равны по эффективности

Согласно недавнему исследованию американских врачей, эмболизация маточных артерий не уступает по эффективности хирургическому вмешательству, но, сверх того, требует меньшего постпроцедурного ухода и борьбы с осложнениями.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Источник опроверг связь визита российских военных в Венесуэлу с угрозой вторжения США

Визит российских военнослужащих в Каракас не связан с угрозой возможного вторжения США и их союзников в Венесуэлу, рассказал информированный источник.
Обновлено в 11:50
Гаджеты

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card.
Обновлено в 13:59
Культура

Оголившийся в Третьяковке художник раскрыл свои мотивы

Обновлено в 03:43
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире

В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Культура

YouTube откажется от web‐сериалов

Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:51
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы

Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Экономика

Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
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