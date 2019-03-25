Финансы
Биржи Европы закрылись снижением на опасениях по росту мирового ВВППРАЙМ 13:36
Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в минусе, обеспокоенность рынков по поводу перспектив роста мировой экономики вызвала распродажу на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.
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Здоровье
С начала года почти 33 тысячи украинцев заболели корью
«32 939 украинцев заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года», — сообщили представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Обновлено в 05:18
Космос
Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей
Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.
Обновлено в 04:29
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России
Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
Обновлено в 06:57
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
Демпартия США разочарована итогами расследования спецпрокурора Мюллера
Как сообщает CNN, представители Демократической партии в Конгрессе США скептически восприняли доклад спецпрокурора Мюллера по итогам расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года и сговоре кандидата-республиканца Дональда Трампа с Кремлем.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
НАТО пока не рассматривает Китай как стратегическую угрозу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе пока не считают Китай стратегической угрозой своей безопасности.
Обновлено в 08:09
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено в 10:54
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Наука
Неинвазивная терапия и хирургическое вмешательство при опухоли матки оказались равны по эффективности
Согласно недавнему исследованию американских врачей, эмболизация маточных артерий не уступает по эффективности хирургическому вмешательству, но, сверх того, требует меньшего постпроцедурного ухода и борьбы с осложнениями.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Источник опроверг связь визита российских военных в Венесуэлу с угрозой вторжения США
Визит российских военнослужащих в Каракас не связан с угрозой возможного вторжения США и их союзников в Венесуэлу, рассказал информированный источник.
Обновлено в 11:50
Гаджеты
Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card
Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card.
Обновлено в 13:59
Культура
Оголившийся в Третьяковке художник раскрыл свои мотивы
Обновлено в 03:43
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире
В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Культура
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:51
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы
Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Экономика
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29