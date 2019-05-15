Финансы
Биржи Европы закрылись ростом на ослаблении торговых рисковПРАЙМ вчера в 14:08
Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду ростом, поддержали настроение инвесторов сообщения о том, что Вашингтон отложит введение пошлин на европейские автомобили, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Обновлено в 09:21
Авто
В России распродали все автомобили Lifan X70
Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Путин счел наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства детской площадки в Рязани, назвав ее "криминальной историей" и "наглостью", в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 10:04
Религия
Мэр Красноярска запретил строительство храма на территории сквера
Мэр Красноярска Сергей Еремин отказался давать разрешение на использование земельного участка под строительство храма.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков
"Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Москве задержали финансиста ИГИЛ
В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Шикарный дом Фриске и Шепелева продали в три раза дешевле
Семье певицы Жанны Фриске пришлось продать подмосковный особняк, чтобы вернуть благотворительной организации "Русфонд" 7,98 миллиона рублей.
Обновлено в 05:51
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Обновлено в 10:55
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Общество
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество
Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам
Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Авто
В Сети рассекретили обновленный кроссовер BMW X1
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Финансы
Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год
Общий объем расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет на 256,5 миллиарда рублей и составит чуть больше 18,29 триллиона или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Молодая невеста 88-летнего Краско ждет ребенка
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Политика
Путин заявил, что критика помогает властям вскрывать допущенные ошибки
Многие чиновники не любят критику, однако она помогает выявить допущенные ошибки и оценивать результативность работы органов власти.
Обновлено в 08:32
Теннис
Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Риме
Обновлено в 10:17
Наука
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски
Обновлено вчера в 01:28