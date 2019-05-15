Финансы

Биржи Европы закрылись ростом на ослаблении торговых рисковПРАЙМ вчера в 14:08

Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду ростом, поддержали настроение инвесторов сообщения о том, что Вашингтон отложит введение пошлин на европейские автомобили, свидетельствуют данные торгов.
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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:16

Биржи США закрылись в плюсе на росте оптимизма по торговым отношениям

ПРАЙМвчера в 16:48
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Обновлено в 09:21
Авто

В России распродали все автомобили Lifan X70

Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Космос

Ученые объяснили, почему осьминоги имеют внеземное происхождение

Обновлено в 08:10
Политика

Путин счел наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства детской площадки в Рязани, назвав ее "криминальной историей" и "наглостью", в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 10:04
Религия

Мэр Красноярска запретил строительство храма на территории сквера

Мэр Красноярска Сергей Еремин отказался давать разрешение на использование земельного участка под строительство храма.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков

"Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Москве задержали финансиста ИГИЛ

В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Шикарный дом Фриске и Шепелева продали в три раза дешевле

Семье певицы Жанны Фриске пришлось продать подмосковный особняк, чтобы вернуть благотворительной организации "Русфонд" 7,98 миллиона рублей.
Обновлено в 05:51
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Обновлено в 10:55
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Общество

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество

Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам

Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Авто

В Сети рассекретили обновленный кроссовер BMW X1

Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Происшествия

Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 02:38
Финансы

Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год

Общий объем расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет на 256,5 миллиарда рублей и составит чуть больше 18,29 триллиона или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Молодая невеста 88-летнего Краско ждет ребенка

Обновлено в 09:08
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Политика

Путин заявил, что критика помогает властям вскрывать допущенные ошибки

Многие чиновники не любят критику, однако она помогает выявить допущенные ошибки и оценивать результативность работы органов власти.
Обновлено в 08:32
Теннис

Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Риме

Обновлено в 10:17
Наука

Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски

Обновлено вчера в 01:28
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
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