Финансы
Биржи Европы закрылись ростом на ослаблении торговых рисковПРАЙМ вчера в 14:08
Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду ростом, поддержали настроение инвесторов сообщения о том, что Вашингтон отложит введение пошлин на европейские автомобили, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Культура
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Общество
Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала фигуру после родов
Поклонники отметили, что родившая менее полугода назад актриса хорошо выглядит и совершенно не стесняется показывать недостатки фигуры - после родов Дарья не до конца пришла в форму и у неё остался небольшой живот, который её ни капли не портит.
Обновлено в 06:35
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
В Манбидже прогремел взрыв
В городе Манбидж (Сирия), подконтрольном "Сирийским Демократическим силам", у здания штаб-квартиры "Военного совета Манбиджа" прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 13:49
Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Общество
Россиянам добавят один день отпуска
Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Зеленский отреагировал на решение Рады об инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады назначить его инаугурацию на 20 мая.
Обновлено в 05:14
Экономика
Банк России начал применять метод «тайного покупателя»
Банк России начал применять метод "тайного покупателя" при проверках соблюдения прав потребителей финансовых услуг.
Обновлено в 13:39
Политика
О чём говорил Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи
В Сочи при участии президента России Владимира Путина прошло пленарное заседание медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 13:21
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа
Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Политика
«Нафтогаз» назвал условие возобновления переговоров с Россией
Переговоры о заключении нового контракта о транзите газа между Россией и Украиной могут возобновиться после инаугурации Владимира Зеленского и его контакта с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Обновлено в 06:47
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Футбол
Футболист «Локомотива» Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона
Защитник футбольного клуба "Локомотив" Бенедикт Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19.
Обновлено в 13:23
Экономика
Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Общество
Милонов сообщил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге
Обновлено в 13:33
Гаджеты
В продажу поступила первая карта microSD на 1 ТБ
Обновлено в 08:42
Происшествия
Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России
Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Космос
Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле
Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено в 12:09
Политика
Трамп ввел чрезвычайное положение, чтобы запретить оборудование Huawei
Чтобы ввести запрет, президент Дональд Трамп подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в стране и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 10:05
Политика
Больше половины украинцев негативно относятся к Путину
Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20