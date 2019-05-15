Биржи Европы закрылись ростом на ослаблении торговых рисковПРАЙМ вчера в 14:08

Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду ростом, поддержали настроение инвесторов сообщения о том, что Вашингтон отложит введение пошлин на европейские автомобили, свидетельствуют данные торгов.

Политика Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.

Финансы Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро.

Происшествия В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.

Интернет Переводчик Google научился имитировать речь пользователя Американская компания Google разработала алгоритм, который может напрямую переводить речь на другой язык, не используя текстовые представления и сохраняя голосовые данные и темп речи говорящего.

Энергетика Цена на нефть марки Brent превысила $72 По данным агентства, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5%, до $72,12 за баррель.

Экономика Работающий в России с 1992 года топ-менеджер ушел с поста главы Metro Джери Калмис начал работать в России в 1992 году в компании "Вымпел-Коммуникации" в качестве коммерческого директора.

Транспорт Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».

Общество Россиянам могут дать дополнительный выходной для диспансеризации В России могут ввести дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

Политика Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.

Футбол Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.

Армия и оружие США дадут Украине 250 млн долларов и летальное оружие Конгресс США намерен оказать Украине поддержку в сфере обороны. Речь идет о перечислении $250 млн и поставках вооружения.

Финансы ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.

Экономика Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6% На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.

Политика «Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Армия и оружие Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.

Происшествия Россиянки пострадали при авиаударе коалиции в Йемене Две россиянки пострадали при авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане.

Наука В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.

Политика Раскол в ПЦУ: Епифаний заявил, что ничего не обещал Филарету Митрополит вновь образованной неканонической ПЦУ Епифаний заявил, что не обещал так называемому патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету правления церковью при своем председательстве.

Политика В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.

Транспорт Из-за забора в сквере у Драмы организаторы изменили маршрут полумарафона «ЗаБег» Схема полумарафона «ЗаБег», который пройдет в Екатеринбурге 19 мая, была немного скорректирована в связи с событиями в сквере у Драмтеатра.

Наука Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз «Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.

Экономика Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".