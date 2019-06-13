Финансы

Биржи Европы снижаются на фоне возвращения торговых рисковПРАЙМ вчера в 05:49

Основные фондовые индексы Европы в среду опускаются, новые опасения за перспективы торговых отношений США и КНР оказывают давление на мировые фондовые рынки, свидетельствуют данные бирж.
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Биржи Европы оказались в «красной» зоне

Finam.Ru02:05

Биржи США закрылись в минусе на статистике и опасениях по поводу сделки с Китаем

ПРАЙМвчера в 16:51
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Происшествия

Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка

Обновлено в 00:39
Общество

Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram

Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Общество

Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов

Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено в 00:14
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

Обновлено в 03:32
Происшествия

Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции

Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на «Кинотавре»

Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на "Кинотавре" В рамках киносмотра в Сочи наградили лучшие короткометражки.
Обновлено в 03:13
Футбол

«Байер» намерен приобрести Эдегора

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский Байер. Напомним, права на Эдегора по-прежнему принадлежать мадридскому Реалу.
Обновлено в 02:20
Экономика

Банки придумали новую причину для блокировки счетов

Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Оманском заливе подверглись атаке два нефтяных танкера

Обновлено в 03:33
Политика

Совет США переименовал Киев в международной базе

«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Обновлено вчера в 18:02
Общество

После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов

Только что проявился самый дикий и скандальный из эффектов сериала HBO "Чернобыль".
Обновлено в 01:00
Общество

В Свердловской области похолодает до –2 градусов и пойдёт снег

На крайнем севере ночью похолодает до минус 2 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, выпадет мокрый снег.
Обновлено вчера в 05:45
Здоровье

Названы опасные последствия привычки пить кофе

Обновлено в 00:58
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Общество

Скончался петербургский журналист Андрей Петров

12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено вчера в 12:52
Гаджеты

Google показала дизайн смартфона Pixel 4

По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Технологии

Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы

В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
Обновлено в 01:33
Здоровье

Названы самые вредные для кожи лица продукты

По словам доктора и эксперта по уходу за лицом Нигмы Талиб, все напитки и пища, которая употребляется человеком, так или иначе отражаются на здоровье лица.
Обновлено в 01:21
Экономика

Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше

Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Политика

Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном при новом президенте

Президент России Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном во главе с Касым-Жомартом Токаевым.
Обновлено в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
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