Финансы
Биржи Европы снижаются на фоне возвращения торговых рисковПРАЙМ вчера в 05:49
Основные фондовые индексы Европы в среду опускаются, новые опасения за перспективы торговых отношений США и КНР оказывают давление на мировые фондовые рынки, свидетельствуют данные бирж.
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Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Обновлено в 00:39
Общество
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram
Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Общество
Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов
Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено в 00:14
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Происшествия
Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции
Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на «Кинотавре»
Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на "Кинотавре" В рамках киносмотра в Сочи наградили лучшие короткометражки.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Байер» намерен приобрести Эдегора
В услугах 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский Байер. Напомним, права на Эдегора по-прежнему принадлежать мадридскому Реалу.
Обновлено в 02:20
Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетов
Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Оманском заливе подверглись атаке два нефтяных танкера
Обновлено в 03:33
Политика
Совет США переименовал Киев в международной базе
«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Обновлено вчера в 18:02
Общество
После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Только что проявился самый дикий и скандальный из эффектов сериала HBO "Чернобыль".
Обновлено в 01:00
Общество
В Свердловской области похолодает до –2 градусов и пойдёт снег
На крайнем севере ночью похолодает до минус 2 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, выпадет мокрый снег.
Обновлено вчера в 05:45
Здоровье
Названы опасные последствия привычки пить кофе
Обновлено в 00:58
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено вчера в 12:52
Гаджеты
Google показала дизайн смартфона Pixel 4
По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Технологии
Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы
В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Названы самые вредные для кожи лица продукты
По словам доктора и эксперта по уходу за лицом Нигмы Талиб, все напитки и пища, которая употребляется человеком, так или иначе отражаются на здоровье лица.
Обновлено в 01:21
Экономика
Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше
Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Политика
Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном при новом президенте
Президент России Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном во главе с Касым-Жомартом Токаевым.
Обновлено в 02:48