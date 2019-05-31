Экономика
Биржи Европы снижаются из-за торговой напряженностиПРАЙМ 06:25
Фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе после заявлений президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импорт товаров из Мексики, акции автопроизводителей также снижаются в стоимости, свидетельствуют данные торгов.
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Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на детском «Голосе»
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено в 17:23
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельба в американском курортном городе Вирджиния-Бич стали 11 человек, как минимум шестеро получили ранения, подозреваемый мертв, сообщил глава местной полиции Джим Сервера.
Обновлено в 19:05
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено в 10:35
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей
Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470) из-за выпадающего плафона освещения пространства для ног и риска его застревания между педалями, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 14:28
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.
Обновлено в 05:12
Кино
Съемки сериала «Ведьмак» завершены
Обновлено в 04:51
Экономика
«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире
«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено в 14:53
Финансы
ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов
По статистике ЦБ, с 1 января по 1 апреля 2019 года объем (но не доля) валютных вкладов физлиц снизился — с 6,1 трлн до 6 трлн руб.
Обновлено в 13:31
Общество
Кедровый стал победителем всероссийского конкурса по благоустройству
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, церемония награждения победителей организованного Минстроем РФ Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проходит сегодня, 31 мая, в Воронеже.
Обновлено в 10:47
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено в 15:07
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Покупку Турцией С-400 в Пентагоне назвали катастрофой для F-35
В Пентагоне убеждены, что в первую очередь покупка С-400 Анкарой ударит по программе создания самолета пятого поколения F-35, так как российская ЗРС создана специально для поражения таких самолетов.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Израиль атаковал американские корабли и попытался обвинить Египет
Согласно доводам американских ветеранов, об осознанном нападении на американский военный корабль USS «Liberty» свидетельствует тот факт, что изначально корабль был атакован истребителями, после чего его попытались утопить пуском торпед.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью
Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.
Обновлено в 06:27
Политика
На Украине сменят правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20