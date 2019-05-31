Экономика

Биржи Европы снижаются из-за торговой напряженностиПРАЙМ 06:25

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Фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе после заявлений президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импорт товаров из Мексики, акции автопроизводителей также снижаются в стоимости, свидетельствуют данные торгов.
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US STOCKS-Уолл-стрит снижается из-за угрозы Трампа ввести пошлины на мексиканские товары

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