Биржи Европы снижаются из-за торговой напряженностиПРАЙМ 06:25

Фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе после заявлений президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импорт товаров из Мексики, акции автопроизводителей также снижаются в стоимости, свидетельствуют данные торгов.

Политика Болтон заявил, что США поддерживают выход Великобритании из ЕС Вашингтон солидарен с народом Великобритании и поддерживает выход страны из Евросоюза, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.

Общество В Сыктывкаре завершена работа по ликвидации последствий прошедшей 30 мая грозы с ливнем В связи с аномальным объемом выпавших осадков – около 56 миллиметров за сутки, что составляет 120 процентов от месячной нормы, коммунальными службами города были направлены силы и средства на ликвидацию последствий.

Экономика На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.

Происшествия В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Политика На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.

Политика Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.

Политика Трамп назвал Меган Маркл «злобной» Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал критику в свой адрес со стороны актрисы Меган Маркл, жены британского принца Гарри.

Технологии Сбербанк проведет Pitch Day в Сан-Франциско Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day 31 мая в Сан-Франциско.

Происшествия В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».

Происшествия «Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Футбол Болельщики «Рубина» выбрали лучшего игрока команды в мае Лучшим игроком казанского «Рубина» в мае по версии болельщиков признан защитник Данил Степанов.

Космос Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира Проблемы с графиком усугубились в декабре 2016 года, когда инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем при тестировании уникального солнечного экрана "Джеймса Уэбба".

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Футбол Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной России Тренерский штаб сборной России не может рассуждать о предстоящих встречах с командами Сан-Марино и Кипра как о матчах с легкими соперниками, всегда необходимо работать и правильно готовиться, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Армия и оружие Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.

Происшествия Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Общество Мурманчан атакуют клопы и тараканы Шумные компании, маргинальные личности, скандальные пары могут доставлять немало неудобств.

Политика Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Мексика и США обсудят введение пошлин пятого июня Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.

Общество Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.