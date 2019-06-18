Экономика
Биржи Европы растут в преддверии заседания ФРС СШАПРАЙМ вчера в 05:47
Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в ожидании заседания Федрезерва США и прояснения позиции регулятора по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей
Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Общество
В Италии умерла старейшая жительница Европы
Обновлено в 10:38
Общество
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.
Обновлено в 08:42
Авто
«АвтоВАЗ» повысит качество внедорожника Lada 4x4
В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено в 03:55
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ
По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Политика
Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными
По словам Пескова, высказывания Кудрина больше относятся к эмоциональным проявлениям.
Обновлено в 06:06
Энергетика
Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефть
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил, может ли дума отправить его в отставку
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский впервые прокомментировал информацию о намерении группы депутатов городской думы понять вопрос о его досрочной отставке.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Самолет в Швейцарии попал в зону турбулентности, пострадали 10 человек
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Брата убитой в Испании 13-летней россиянки объявили в розыск
Правоохранительные органы Испании объявили в розыск несовершеннолетнего брата 13-летней россиянки, убитой в каталонском городе Матаро.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Шесть воронежских врачей стали победителями всероссийского конкурса
Признан лучшим воронежский терапевт, эндокринолог, онколог, фтизиатр, хирург и врач скорой помощи Шесть врачей Воронежской области стали лучшими на всероссийском профессиональном конкурсе, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
Обновлено в 06:41
Общество
В «Лужниках» открылся Центр художественной гимнастики
В "Лужниках" открылся Центр художественной гимнастики - дворец спорта мирового уровня.
Обновлено в 10:28
Экономика
Госдума освобождает «ипотечные каникулы» и выплаты многодетным от НДФЛ
Законопроект, направленный на освобождение от уплаты подоходного налога (НДФЛ) граждан, оформивших «ипотечные каникулы» или получивших допвыплату из госбюджета на погашение ипотечного кредита, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.
Обновлено в 06:01
Футбол
Алексей Спиридонов перешел в «Урал»
Доигровщик казанского "Зенита" Алексей Спиридонов перешел в уфимский "Урал", инфлормирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:44
Авто
Цены на Subaru Outback подросли
Российские дилеры Subaru начали принимать заказы на обновленный универсал повышенной проходимости Outback 2019 модельного года.
Обновлено в 09:10
Политика
Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Уборщицу чувашского суда оштрафовали за сожжение дела из мести
Уборщицу районного суда в Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести за уволенного оттуда сожителя.
Обновлено в 08:23
Общество
Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП
Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.
Обновлено в 10:37
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Общество
В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton
Обновлено в 09:20
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о варианте контракта с «Газпромом» на своп газа
"Нафтогаз" допускает возможность заключения с "Газпромом" на период после 2019 года контракта не на услуги транспортировки газа, а на своп газа с его приемом украинской стороной на границе с Россией и возвратом на границе с ЕС, заявил во вторник исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:45