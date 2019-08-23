Финансы
Фондовый рынок США открылся в плюсе перед выступлением главы ФРСREGNUM вчера в 10:11
Основные индексы Уолл-стрит открыли торги в «зеленой зоне» в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, 22 августа передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Политика
В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского
В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» по поводу отношений России и Украины после начала диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:01
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить
Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части
Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами СБ, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на сайт Кремля.
Обновлено в 06:13
Политика
МИД Украины рассказал о новом стиле Зеленского в переговорах с Путиным
Прямые переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Зеленского являются новым подходом президента Украины к решению конфликта.
Обновлено в 03:09
Интернет
ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей Apple
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей продукции Apple.
Обновлено в 05:13
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
Обновлено в 04:24
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».
Обновлено вчера в 16:58
Авто
Раскрыта стоимость седана Aurus
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan S600 стартует с 18 млн рублей.
Обновлено в 05:59
Общество
Набережную Марка Шагала в «Зиларте» откроют ко Дню города
Набережную Марка Шагала на территории ЖК "Зиларт" откроют ко Дню города, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.
Обновлено в 05:14
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 00:54
Футбол
Олимпийский чемпион Алан Хугаев возглавил Минспорта Северной Осетии
Борец греко-римского стиля Алан Хугаев назначен министром по физической культуре и спорту Северной Осетии, пишет 15-й регион со ссылкой на источник в администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану вызвали в суд скорую помощь
В Лефортовский суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Москве пьяный водитель протаранил машину ДПС
Обновлено в 02:29
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль
В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.
Обновлено в 03:15
Общество
Открывшуюся в Чечне мечеть назовут именем пророка Мухаммеда
Самая большая в Европе мечеть, которая открывается в пятницу в чеченском городе Шали, будет названа именем пророка Мухаммеда, объявил на церемонии открытия глава республики Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:19