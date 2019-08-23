Финансы

Биржи Европы растут в ожидании выступления главы ФРСПРАЙМ 05:01

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Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу, надеясь услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла сигналы дальнейшего смягчения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов.
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