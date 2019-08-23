Финансы
Биржи Европы растут в ожидании выступления главы ФРСПРАЙМ 05:01
Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу, надеясь услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла сигналы дальнейшего смягчения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Армия и оружие
На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
Обновлено в 08:32
Общество
В Финляндии создали духи из человеческого пота
Обновлено в 16:58
Наука
Миф: «10 000 часов практики» не сделают из вас эксперта
В среднем к 20 годам лучшие музыканты набирали по 10 000 часов практики.
Обновлено вчера в 02:37
Кино
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров
Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.
Обновлено вчера в 11:23
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 15:45
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:17
Политика
Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии
Бразильский лидер Жаир Болсонару прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем эту ситуацию стоит обсудить странам G7.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.
Обновлено в 12:42
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Жителя Нью-Йорка насмерть раздавило лифтом
Обновлено в 11:58
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
Обновлено в 03:09
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина.
Обновлено в 15:46
Экономика
Инвесторы сокращают вложения на российском рынке
Инвесторы сокращают вложения на российском рынке На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два с половиной года объема иностранных инвестиций.
Обновлено в 19:15
Космос
4 загадочных артефакта внеземного происхождения
Независимые исследовательские работы указали на наличие в метеорите ископаемых водорослей, имеющих внеземное происхождение.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы
В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.
Обновлено в 12:33
Авто
Самыми «женскими» автомобилями стали Chery, Daewoo и Lifan
Обновлено в 15:22
Экономика
Mastercard сообщила об утечке данных 90 тысяч клиентов
В Сеть утекли данные почти 90 тысяч клиентов, передает Bloomberg. Mastercard настаивает, что в этом виноват сторонний подрядчик.
Обновлено в 19:47
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Кино
«Матрицу 4» снимет оператор «Храброго сердца» Джон Толл
Известно, что главные роли в «Матрице 4» вновь сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Съемки фильма стартуют в 2020 году.
Обновлено в 07:56
Общество
Роспотребнадзор не стал проверять Мосизбирком из-за клопов
В ответе Роспотребнадзора господину Чикову сообщается, что у посетителей и сотрудников Мосизбиркома не регистрировались инфекционные и паразитарные заболеваний, переносчиками которых могли стать членистоногие.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа
Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:05
Технологии
Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса»
В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
Обновлено в 11:30