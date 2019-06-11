Экономика

Биржи Европы растут на внешнем оптимизмеПРАЙМ 05:23

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Фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику во вторник вслед за ростом на биржах США и Азии, который произошел на фоне ослабления торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов.
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Торги на фондовых рынках Европы проходят на подъеме

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Рубль демонстрирует положительную динамику

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Экс-футболист «Зенита» Риксен заявил, что не будет делать эвтаназию

Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.
Обновлено в 06:19
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Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Транспорт

В Госдуме рекомендовали не ограничивать скоростной режим

Как пишет «Коммерсант», ужесточение санкций за несоблюдение скоростного режима уже несколько лет лоббируют ГИБДД и власти Москвы.
Обновлено в 03:05
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В группе «На-На» отреагировали на выход Алибасова из комы

Обновлено в 06:55
Футбол

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Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
Обновлено в 09:25
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В РПЦ опровергли сообщения о службе главы Элладской церкви и Епифания

Обновлено в 08:04
Происшествия

Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова

Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля

С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Культура

Михаил Пореченков получил звание народного артиста России

Обновлено в 09:01
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

У солистки группы «Винтаж» обнаружили раздвоение личности

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева страдает диссоциативным расстройством идентичности. Об этом сообщает StarHit во вторник, 11 июня.
Обновлено в 07:50
Политика

Додон аннулировал указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ вице-председателя Демпартии (ДПМ) Павла Филипа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала видео с дня рождения дочери

Девочке очень понравился праздничный торт. Единственная дочь певицы Ани Лорак София 9 июня отметила свой восьмой день рождения.
Обновлено в 03:21
Энергетика

«Белнефтехим» направил России оценку потерь от загрязнения «Дружбы»

Концерн «Белнефтехим» направил Минэнерго России оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами.
Обновлено в 08:20
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Старый советский ДШКМ поджег американский бронеавтомобиль в Йемене

Обновлено в 08:12
Спорт

Конгресс IBU примет решение о статусе СБР в октябре

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте.
Обновлено в 09:18
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Будапеште на затонувшем катере нашли тела туристов

Обновлено в 05:43
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1, стр. 1) по 100 кв. м за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Алена Водонаева назвала поведение Анджелины Джоли неадекватным

«Хотелось бы верить, что все это игра на публику, но что-то мне подсказывает, что Анджелина искренне верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью», – отметила Водонаева.
Обновлено в 07:55
Политика

В Совфеде представили доклад о вмешательстве США в дела России

США продолжают попытки вмешательства в суверенные дела России, обучая и поддерживая политических активистов, финансируя антироссийские силы, говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ, представленном во вторник главой комиссии Андреем Климовым.
Обновлено в 06:48
Общество

В МВД рассказали о правилах безопасности для детей летом

Министерство внутренних дел России разработало рекомендации для родителей по обеспечению безопасности детей в период летнего отдыха.
Обновлено в 04:37
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