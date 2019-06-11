Экономика
Биржи Европы растут на внешнем оптимизмеПРАЙМ 05:23
Фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику во вторник вслед за ростом на биржах США и Азии, который произошел на фоне ослабления торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено в 05:41
Политика
В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова
12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Политика
Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков
В понедельник умер депутат Законодательного Собрания Петербурга от "Единой России" Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 17:33
Шоу-бизнес
СМИ: Марго Робби на третьем месяце беременности
На днях австралийский журнал сообщил о том, что актриса Марго Робби беременна. По словам источников, голливудская звезда на третьем месяце.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Кино
Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей
11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01
Баскетбол
Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА
Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Политика
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу
Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Транспорт
В Госдуме рекомендовали не ограничивать скоростной режим
Как пишет «Коммерсант», ужесточение санкций за несоблюдение скоростного режима уже несколько лет лоббируют ГИБДД и власти Москвы.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Сербия рассчитывает на помощь России и Китая в закупках вооружения
Белград рассчитывает на помощь России и КНР в вопросе закупок вооружения для самозащиты на случай возможного конфликта на Балканах, но сделает все, чтобы избежать его, заявил глава минобороны Сербии Александр Вулин.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Общество
ВС разъяснил, когда собственник обязан впускать коммунальщиков в дом
ВС отметил, что в правилах содержания общего имущества многоквартирного дома (устанавливается правительством России) сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании.
Обновлено в 04:35
Музыка
Фестиваль современной этнокультуры пройдёт в Удмуртии 9 августа
Фестиваль современной этнокультуры «Тангыра» пройдёт в Удмуртии 9 августа, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на организаторов.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26