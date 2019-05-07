Биржи АТР закрылись в основном ростом в рамках коррекцииПРАЙМ 04:40

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам вторника в рамках коррекции после резкого падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Биржи АТР закрылись в основном ростом в рамках коррекции

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