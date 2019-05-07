Финансы
Биржи АТР закрылись в основном ростом в рамках коррекцииПРАЙМ 04:40
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам вторника в рамках коррекции после резкого падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что ее жизни угрожает опасность, а власти отказываются предоставлять ей госохрану.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, которые могли косвенно повлиять на распространение огня.
Обновлено в 07:06
Политика
Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине
Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович покинет свой пост после завершения полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево»
Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.
Обновлено в 07:49
Общество
В Чечне появилось такси только для женщин
В Чеченской Республике появилось первое в России такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера
Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Политика
Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26
Политика
Европейские СМИ нашли объяснение успехов Путина и усиления России
Бельгийский журналист Джеймс Уилсон нашел объяснения тому, почему президенту РФ Владимиру Путину удается в течение нескольких президентских сроков сохранять доверие и уважение народа.
Обновлено вчера в 17:06
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в апреле выросли на 5,2%
Обновлено в 04:07
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Религия
Православные верующие отмечают Радоницу
Обновлено в 04:01
Авто
Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России
В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Футбол
Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
Обновлено в 03:28
Происшествия
Была ли давка в горящем SSJ 100, уточнила выжившая пассажир
Пассажир лайнера Sukhoi Superjet 100 Людмила Тихонова прокомментировала информацию о давке при эвакуации в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Школьники России смогут дистанционно обучиться медицинскому волонтерству
Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" представило дистанционный курс для школьников по подготовке к добровольчеству в сфере здравоохранения на платформе обучение.добровольцыроссии.рф, сообщает пресс-служба движения.
Обновлено в 07:26
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross
Специалисты провели фронтальный краш-тест вседорожного хэтчбэка Lada Xray Cross.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Рестораторы предложили сделать бронирование столиков в России платным
Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
Обновлено вчера в 02:29
Общество
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48