Финансы
ПРАЙМБиржи АТР закрылись снижением на торговых опасениях
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем, которое несет риски для всей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
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Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности домашних грибных заготовок
Специалисты отметили, что для заготовок лучше замораживать свежие или отваренные грибы или солить их, используя негерметичную укупорку тары.
Вечерняя Москва 10:13
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.
ТАСС 05:49
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Происшествия
Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы
В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Политика
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Авто
Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине
Кстати, всего в период с 1991-го по 2018 годы на Украине было продано 4,3 млн новых легковых автомобилей.
Российская газета 06:14
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
RT на русском 13:33
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Происшествия
По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей
В ходе расследования дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова арестовали имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривались апелляционные жалобы адвокатов.
РИА Новости 04:45
Экономика
Эксперты: экономика Италии вновь перестала расти
Во втором квартале 2019 года ВВП Италии прекратил рост, сообщили в понедельник, 26 августа, эксперты Организации ЕС по сотрудничеству и развитию.
REGNUM 07:35
Футбол
Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»
Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
RT на русском 13:05
Происшествия
Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка
Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
REGNUM 12:45
Политика
Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8
После начала дискуссии о возможном возвращении России в G8 Канада уже высказывалась против этого.
Взгляд.ру 12:52
Общество
Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Интерфакс 03:05
Экономика
Российский рынок акций закрылся незначительным снижением индексов
Нефть Brent перешла вечером в понедельник к снижению, WTI оставалась в плюсе. Индекс МосБиржи снизился на 0,09% и составил 2658,24 пункта.
Финмаркет 12:01
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Политика
Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии
Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.
Вести.Ru 08:40
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12