Финансы
КоммерсантъБиржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Общество
В Египте сфотографировали двойника Стива Джобса
Телепрограмма 12:54
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика
Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Транспорт
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.
Коммерсантъ 19:24
Происшествия
В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар
Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.
ТАСС 12:50
Политика
В Норвегии решили проверить Северный морской путь на экологичность
REGNUM вчера в 20:50
Политика
Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу
В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
РИА Новости 00:45
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Финансы
Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Музыка
Светлана Лобода умоляла Крутого избавить ее от исполнения песни Пугачевой
Московский Комсомолец 12:47
Политика
Родовое село Рамзана Кадырова переименовали
Телеканал 360° 12:28
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Коминтерново в ДНР: горят дом и сельхозугодья
На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново.
Вести.Ru 14:28
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $14 млрд за один день
Десять богатейших людей мира 23 августа потеряли более $14 млрд на фоне падения мировых бирж, которое связано с эскалацией торговой войны между США и Китаем, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Вести.Финанс 07:04
Шоу-бизнес
В тренде: Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
Американская поп-звезда Мадонна устроила большой костюмированный день рождения для своих приемных дочек - темнокожих двойняшек Стеллы и Эстер (певица удочерила их в 2017 году).
Телепрограмма 15:06
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 19:55
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30