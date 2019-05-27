Финансы
Биржи АТР закрылись смешанной динамикой на фоне визита Трампа в ЯпониюПРАЙМ 05:17
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики в ожидании конкретных договоренностей в рамках визита президента США Дональда Трампа в Японию, свидетельствуют данные бирж.
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Транспорт
В Совфеде оценили предлагаемые ограничения в работе такси
Предлагаемые депутатами серьезные ограничения в сфере работы такси негативно скажутся на развитии отрасли, на конкурентоспособности компаний, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе
Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Ленобласти при обрушении строительных лесов пострадали семь человек
В Приозёрском районе Ленинградской области в результате обрушения строительных лесов пострадали семь человек.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Дагестане в лобовом ДТП погибли три человека
В результате ДТП пострадали шесть человек, из них трое погибли.
Обновлено в 07:08
Политика
Путин пообещал подумать о залоге для подследственных предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин пообещал проанализировать предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога.
Обновлено в 07:20
Авто
Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler
В рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте состоялась презентация первой модели возрожденной марки Austro Daimler — шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Политика
Лавров заявил, что Россия продолжит поддерживать Кубу
Лавров отметил, что Россия готова оказать помощь в развитии наиболее наукоемких и технологически развитых отраслей экономики Кубы.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Сирийские военные освободили город Кафр-Нбуда от террористов
Кафр-Нбуда имеет стратегическое значение, так как в 15 км от него проходит шоссе Хама — Алеппо.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Пентагон закупит российские боеприпасы
Армия США объявила тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия. Об этом 26 мая сообщил журнал Defence Blog.
Обновлено в 06:50
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Футбол
Портал WhoScored опубликовал символическую сборную сезона РПЛ
Символическая сборная сезона в РПЛ по версии WhoScored: Юрий Дюпин ("Анжи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Тони Шуньич ("Динамо"), Родриго Бекао (ЦСКА), Валерий Кичин ("Енисей"), Раванелли ("Ахмат"), Леандро Паредес ("Зенит"), Никола Влашич (ЦСКА), Виктор Классон ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Артём Дзюба ("Зенит").
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж
Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено вчера в 07:15
Кино
Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала
Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Политика
Грузинского министра уволили из-за ростовского детского ансамбля
Главу Министерства образования, культуры и спорта грузинского региона Аджария Ингу Шамилишвили уволили после того, как по улицам Батуми на Международном фольклорном фестивале прошел детский ансамбль из Ростова-на-Дону, держа российские флаги.
Обновлено в 04:16
Футбол
Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу уйти из клуба
Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что защитник Джером Боатенг должен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:10
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин обсудил с патриархом Кириллом ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:53
Экономика
Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin
Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на «закон Яровой»
Российские христиане-пятидесятники подали в Европейский суд по правам человека жалобу на законодательство РФ о «миссионерской деятельности».
Обновлено в 02:25
Авто
В АвтоВАЗе рассказали, кто является покупателями автомобилей LADA
Стас Березий, являющийся представителем пресс-центра "АвтоВАЗ", в одном из последних выпусков программы "В самом деле" рассказал кто является основным покупателем автомобилей LADA.
Обновлено в 02:39