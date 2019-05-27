Биржи АТР закрылись смешанной динамикой на фоне визита Трампа в ЯпониюПРАЙМ 05:17

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики в ожидании конкретных договоренностей в рамках визита президента США Дональда Трампа в Японию, свидетельствуют данные бирж.

Биржи АТР закрылись смешанной динамикой на фоне визита Трампа в Японию

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