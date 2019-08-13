Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют отрицательную динамику во вторник на фоне сохранения напряжения в Гонконге, вызванного очередной волной протестов, свидетельствуют данные торгов.

Биржи АТР снижаются на ситуации в Гонконге

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