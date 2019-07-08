В первой половине торговой сессии понедельника, 8 июля, ведущие азиатские индексы снизились. Неделя началась падением котировок после положительного отчета о рынке труда в США — темпы появления новых вакансий в июле превзошли прогнозы.

Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда США

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