Финансы
ПРАЙМБиржи АТР закрылись снижением на торговых опасениях
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем, которое несет риски для всей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
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Увеличение пошлин США привело к падению основных фондовых индексов Китая
РИА Новости25 августа в 22:28
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Здоровье
В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом
В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Вексельберг продаст сельскохозяйственный бизнес
В 2017 году лишь сообщалось, что в пятую очередь своих теплиц в Липецкой области общей площадью 11 га группа инвестирует 2,9 млрд руб. Суть сделки Основатели "Долины овощей" намерены выкупить мажоритарную долю "Теплиц регионов" с целью "стратегического управления" — это вписывается в стратегию компании по развитию тепличного бизнеса, пояснил РБК Лашин.
РБК 01:18
Здоровье
Во ФСИН предложили передать тюремную медицину в ведение Минздрава
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко предложил инициировать передачу тюремной медицины в ведение Минздрава.
РБК 01:36
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
РИА Новости 00:08
Политика
В подмосковном Жуковском стартует 14-й авиасалон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика
Зеленский рассказал о «взятии Дюнкерка» украинскими казаками
Rusvesna.su 25 августа в 10:20
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля
«Министерство пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе», — сообщает ТАСС.
URA.Ru вчера в 15:02
Политика
Начался финальный этап укладки «Северного потока-2»
Компания оператор Nord Stream 2 в понедельник, 26 августа, заявила о начале финального этапа укладки газопровода "Северный поток-2".
ИА Новороссия вчера в 08:19
Общество
Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей
Рабочие убирают с улиц Владивостока сошедшие из-за ливня сели и поваленные деревья, сообщает мэрия.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Политика
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
РИА Новости вчера в 22:36
Экономика
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Edition
Ранее китайский производитель объявил о том, что World of Warcraft выйдет на смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 10:08
Происшествия
На Камчатке погнавшийся за браконьером офицер утонул в реке
24-летний лейтенант принимал участие в операции по задержанию браконьеров, промышлявших на реке Караге.
Говорит Москва 00:46
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин с ласковым сыном Гарри умилили народ
На снимке шоумен позирует вместе со своим маленьким сыном Гарри. В кадре мальчик ласково обхватил отца руками и всем телом прижался к нему.
Дни.ру вчера в 14:54
Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы вчера в 06:03
Музыка
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой
Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Экономика
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к отправке космонавтов на Луну
Государственная корпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
Pravda.Ru 01:35
Армия и оружие
В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда
В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда.
Известия вчера в 19:17
Космос
Гипотеза: ядра мертвых планет могут излучать радиоволны миллиарды лет
Соавтор исследования Александр Вольшан Металлические ядра мертвых планет могут излучать радиоволны в течение от 100 млн до 1 млрд лет.
Хайтек вчера в 06:06