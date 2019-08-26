Финансы
КоммерсантъБиржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Футбол
ЦСКА близок к подписанию защитника «Севильи» Гомеса
Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом.
Вести.Ru 15:23
Политика
Навальный раскритиковал Ходорковского в эфире «Эха»
Навальный уточнил: система, предлагаемая Гудковым и Ходорковским, не может работать на всех избирательных участках, так как кандидатов, которых те предлагают поддерживать, мало.
URA.Ru 16:22
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Финансы
МЭР: ситуация с потребкредитованием становится социальной проблемой
Орешкин, в свою очередь, выражал опасение, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится в том же темпе.
Парламентская газета 16:28
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Общество
Росстат пообещал всей России дефицит мужчин
Росстат отмечает, что в стране мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, но уже к 20-25 годам молодые мужчины начинают очень активно реализовывать риски смертности (алкоголь и наркотики, драки, ДТП, экстремальный спорт и так далее), благодаря чему их количество по отношению к количеству женщин начинает сокращаться.
Хакасия-Информ 01:24
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
ФАН вчера в 12:44
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.
РИА Новости вчера в 09:12
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Армия и оружие
Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском
Случившаяся под Северодвинском авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил и.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.
РИА Новости 14:26
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
RT на русском 15:14
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Футбол
Урал — Сочи 3:1
Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
Bobsoccer 11:53
Происшествия
В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во «Внуково»
Задержание заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева во "Внуково" прокомментировал его брат Муслим, занимающий должность председателя республиканского правительства: - Я в курсе ситуации.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:26
Происшествия
Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке
Лодка пересекла линию границы и углубилась на территорию Финляндии на расстояние 38 метров.
Столица на Онего 03:38
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Общество
Росреестр, по данным ФБК, изменил информацию о даче, принадлежащей вице-мэру Москвы Александру Горбенко
На даче, по словам оппозиционера, расположены девять домов, в том числе один 400-метровый – его в декларации Горбенко нет.
Эхо Москвы 15:00
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»
Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Происшествия
В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар
Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
RT на русском 13:12
Хоккей
СКА одолел «Авангард», выиграв все матчи на турнире Пучкова
Хоккеисты санкт-петербургского СКА переиграли омский «Авангард» в матче мемориального турнира имени Николая Пучкова и стали победителями соревнований.
ProstoProSport 15:06
Технологии
«Посредством браузера». Роскомнадзор оценит свои навыки сам с помощью «автоматической» системы за миллион рублей
Роскомнадзор разместил на сайте госзакупок тендер на разработку ПО для оценки знаний и навыков своих сотрудников.
Фонтанка.Ру 09:02
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Политика
Трюдо выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Финансы
Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц
Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
Банки.ру 12:32