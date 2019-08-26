Финансы

Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и КитаяКоммерсантъ 02:28

На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая

Коммерсантъ02:28

Токийская биржа открылась сильным падением

Российская газетавчера в 21:42

Рынок акций КНР закрылся снижением индексов на фоне эскалации торговой войны Китая и США

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Котировки Гонконгской биржи рухнули на фоне очередного витка торговой войны между США и Китаем

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Основной индекс Гонконгской биржи упал на 3,12%

RT на русскомвчера в 22:10

Эскалация торговой войны: индексы Азии начали неделю падением

РБК02:00

Увеличение пошлин США привело к падению основных фондовых индексов Китая

РИА Новостивчера в 22:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
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США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.
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Минпромторг проводит санкцопрос

Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
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Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
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Общество

В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга

Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
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Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
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Происшествия

С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 02:53
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«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

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Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика

8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов

"Второй тур состоится 8 сентября", — уточнил Валерий Кварчия. Всего в выборах президента Абхазии приняли участие девять кандидатов.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
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Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей

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Польша собирается увеличить закупки американского СПГ

Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
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Старший сержант транспортной полиции Якутска 26 августа скрылся с места службы.
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По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

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Армия и оружие

МИД Ирана: новые ракетные испытания США приведут к гонке вооружений

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил опасения насчет последних ракетных испытаний США заявив, что они могут привести к новому витку гонки вооружений, эскалации нестабильности и резкому росту расходов на оборону у целой группы стран.
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Происшествия

Арестованный министр лесного комплекса Приангарья отправлен в отставку

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, арестованный по делу о превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Скворцова: в России мужчины живут на 9,9 лет меньше женщин

Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в РФ, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 лет.
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Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

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В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский

Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
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Технологии

Citrix становится лидером среди поставщиков решений UEM

Флорида, 26 августа 2019 года – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) сегодня объявила о том, что компания Gartner назвала Citrix в числе лидеров отчета Magic Quadrant for Unified Endpoint Management (UEM) Tools за август 2019 года, благодаря полноте видения и способности его реализации.
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Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

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Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве

Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Происшествия

Грузовое судно с 25 людьми на борту пропало у берегов Индонезии

Грузовое судно, на борту которого находились 25 человек, подало сигнал бедствия у берегов Индонезии.
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Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга.
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Кремль надеется на здравый смысл членов G7 по отношению к России

Кремль надеется на здравый смысл членов G7 в вопросе восстановления отношений с Россией.
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