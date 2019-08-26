На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.

Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая

Политика США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей 26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.

Экономика Минпромторг проводит санкцопрос Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Общество В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.

Общество В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Единоборства Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.

Происшествия С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321 Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Политика 8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов "Второй тур состоится 8 сентября", — уточнил Валерий Кварчия. Всего в выборах президента Абхазии приняли участие девять кандидатов.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Энергетика Польша собирается увеличить закупки американского СПГ Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.

Происшествия В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием Старший сержант транспортной полиции Якутска 26 августа скрылся с места службы.

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Армия и оружие МИД Ирана: новые ракетные испытания США приведут к гонке вооружений Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил опасения насчет последних ракетных испытаний США заявив, что они могут привести к новому витку гонки вооружений, эскалации нестабильности и резкому росту расходов на оборону у целой группы стран.

Происшествия Арестованный министр лесного комплекса Приангарья отправлен в отставку Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, арестованный по делу о превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Здоровье Скворцова: в России мужчины живут на 9,9 лет меньше женщин Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в РФ, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 лет.

Технологии Citrix становится лидером среди поставщиков решений UEM Флорида, 26 августа 2019 года – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) сегодня объявила о том, что компания Gartner назвала Citrix в числе лидеров отчета Magic Quadrant for Unified Endpoint Management (UEM) Tools за август 2019 года, благодаря полноте видения и способности его реализации.

Общество Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Грузовое судно с 25 людьми на борту пропало у берегов Индонезии Грузовое судно, на борту которого находились 25 человек, подало сигнал бедствия у берегов Индонезии.

Шоу-бизнес Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного Малашенко Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга.