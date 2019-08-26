Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и КитаяКоммерсантъ 02:28
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Политика
США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей
26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено в 01:59
Экономика
Минпромторг проводит санкцопрос
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Культура
Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта
Обновлено в 03:54
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 02:53
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов
"Второй тур состоится 8 сентября", — уточнил Валерий Кварчия. Всего в выборах президента Абхазии приняли участие девять кандидатов.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГ
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Происшествия
В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием
Старший сержант транспортной полиции Якутска 26 августа скрылся с места службы.
Обновлено в 03:20
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
МИД Ирана: новые ракетные испытания США приведут к гонке вооружений
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил опасения насчет последних ракетных испытаний США заявив, что они могут привести к новому витку гонки вооружений, эскалации нестабильности и резкому росту расходов на оборону у целой группы стран.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Арестованный министр лесного комплекса Приангарья отправлен в отставку
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, арестованный по делу о превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Скворцова: в России мужчины живут на 9,9 лет меньше женщин
Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в РФ, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 лет.
Обновлено в 03:40
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Технологии
Citrix становится лидером среди поставщиков решений UEM
Флорида, 26 августа 2019 года – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) сегодня объявила о том, что компания Gartner назвала Citrix в числе лидеров отчета Magic Quadrant for Unified Endpoint Management (UEM) Tools за август 2019 года, благодаря полноте видения и способности его реализации.
Обновлено в 04:10
Кино
Новые тизеры «Джокера» раскрыли дату выхода второго трейлера
Обновлено в 03:24
Политика
Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские
Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей.
Обновлено в 00:20
Общество
Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве
Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Грузовое судно с 25 людьми на борту пропало у берегов Индонезии
Грузовое судно, на борту которого находились 25 человек, подало сигнал бедствия у берегов Индонезии.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного Малашенко
Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга.
Обновлено в 04:10
Политика
Кремль надеется на здравый смысл членов G7 по отношению к России
Кремль надеется на здравый смысл членов G7 в вопросе восстановления отношений с Россией.
Обновлено вчера в 14:21