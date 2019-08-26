На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.

Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая

Политика Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Общество Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов На протяжении второй половины недели температура будет сохраняться днем на уровне 15–17 градусов, ночью — от четырех до девяти градусов, отметил Вильфанд.

Происшествия Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Политика Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.

Политика Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Здоровье Собака помогла хозяйке обнаружить рак груди Животное вовремя учуяло злокачественную опухоль Домашний питомец помог жительнице Лондона Эмме Смит обнаружить онкологическое заболевание, сообщает издание о здоровье "МедикФорум" со ссылкой на Daily Mirror.

Экономика Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Экономика Глава «Аэрофлота» впервые сообщил о планах IPO «Победы» Вопрос о проведении IPO «Победы» был озвучен в начале текущего года на совете директоров «Аэрофлота», отметил Савельев.

Экономика Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75% «По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.

Энергетика Польша собирается увеличить закупки американского СПГ Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.

Финансы Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Экономика В каких регионах России чаще всего берут ипотеку Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).

Происшествия В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».

Политика В Индии собираются заменить российские турбины на АЭС на японские В строительстве индийской АЭС Куданкулам возникли проблемы с турбинами, поставленными российской компанией "Силовые машины".

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Футбол Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав» Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Общество Вячеслав Володин выбрал место для ледовой арены в Елшанке Новая ледовая арена в поселке Елшанка появится на месте дома № 7 на улице Лагерной.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.