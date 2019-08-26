Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и КитаяКоммерсантъ 02:28
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Общество
Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов
На протяжении второй половины недели температура будет сохраняться днем на уровне 15–17 градусов, ночью — от четырех до девяти градусов, отметил Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским
Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Обновлено в 05:16
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 03:33
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Обновлено вчера в 08:08
Здоровье
Собака помогла хозяйке обнаружить рак груди
Животное вовремя учуяло злокачественную опухоль Домашний питомец помог жительнице Лондона Эмме Смит обнаружить онкологическое заболевание, сообщает издание о здоровье "МедикФорум" со ссылкой на Daily Mirror.
Обновлено в 02:25
Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Обновлено в 03:41
Экономика
Глава «Аэрофлота» впервые сообщил о планах IPO «Победы»
Вопрос о проведении IPO «Победы» был озвучен в начале текущего года на совете директоров «Аэрофлота», отметил Савельев.
Обновлено в 05:10
Экономика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГ
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Обновлено в 03:33
Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Политика
В Индии собираются заменить российские турбины на АЭС на японские
В строительстве индийской АЭС Куданкулам возникли проблемы с турбинами, поставленными российской компанией "Силовые машины".
Обновлено в 02:27
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Футбол
Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»
Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Светская львица ждет ребенка от скончавшегося супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:55
Общество
Вячеслав Володин выбрал место для ледовой арены в Елшанке
Новая ледовая арена в поселке Елшанка появится на месте дома № 7 на улице Лагерной.
Обновлено в 04:10
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:37
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено вчера в 12:01