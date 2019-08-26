Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и КитаяКоммерсантъ 02:28
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Экономика
Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты
В III квартале 2019 года рост зарплаты в России составит 3-3,5 процента в годовом выражении.
Обновлено в 05:37
Политика
В Армении расследуют срыв тендера на поставку оружия из России
В Армении завели уголовное дело «о халатном отношении к службе», что привело к срыву тендера на поставку оружия, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к торговым переговорам
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители официального Пекина прошлой ночью связывались с торговыми представителями США, чтобы выразить желание возобновить переговоры по вопросам экономического характера, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 04:52
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины
Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.
Обновлено в 04:38
Политика
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Пока в российском инфополе обсуждаются причины и последствия внезапной атаки Эммануэля Макрона на российский Северный морской путь, в мировом инфополе поведение президента Франции обсуждается и осуждается в гораздо более широком контексте.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Обновлено в 05:15
Происшествия
В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека
В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
«Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.
Обновлено в 04:19
Космос
Названа причина сбоя «Курса» при стыковке «Союза МС-14» с МКС
Обновлено в 04:46
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Хоккей
Василевский является лучшим голкипером НХЛ, Бобровский – второй в лиге
Два россиянина возглавили список 10 лучших на данный момент голкиперов НХЛ, составленный аналитиками NHL Network.
Обновлено в 05:40
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:17
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Здоровье
В инфекционной больнице Севастополя почти не осталось свободных коек
В севастопольской инфекционной больнице в настоящий момент заняты 198 коек из имеющихся 202.
Обновлено в 04:50
Интернет
Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G
При подключении к сети в диапазоне 28 ГГц абонентское устройство продемонстрировало пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 мс.
Обновлено 23 августа в 10:43