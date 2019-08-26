Финансы

Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и КитаяКоммерсантъ 02:28

На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая

Коммерсантъ02:28

Токийская биржа открылась сильным падением

Российская газетавчера в 21:42

Рынок акций КНР закрылся снижением индексов на фоне эскалации торговой войны Китая и США

ТАСС04:09

Котировки Гонконгской биржи рухнули на фоне очередного витка торговой войны между США и Китаем

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Основной индекс Гонконгской биржи упал на 3,12%

RT на русскомвчера в 22:10

Эскалация торговой войны: индексы Азии начали неделю падением

РБК02:00

Увеличение пошлин США привело к падению основных фондовых индексов Китая

РИА Новостивчера в 22:28
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Экономика

Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

В III квартале 2019 года рост зарплаты в России составит 3-3,5 процента в годовом выражении.
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В Армении расследуют срыв тендера на поставку оружия из России

В Армении завели уголовное дело «о халатном отношении к службе», что привело к срыву тендера на поставку оружия, в котором участвовала российская компания ORSIS.
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Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Трамп заявил о готовности Китая к торговым переговорам

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители официального Пекина прошлой ночью связывались с торговыми представителями США, чтобы выразить желание возобновить переговоры по вопросам экономического характера, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 04:52
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 22:50
Политика

В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины

Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.
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Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Политика

Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США

Пока в российском инфополе обсуждаются причины и последствия внезапной атаки Эммануэля Макрона на российский Северный морской путь, в мировом инфополе поведение президента Франции обсуждается и осуждается в гораздо более широком контексте.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Подмосковье 2-летний ребенок погиб, уронив в душ настольную лампу

Обновлено в 05:23
Общество

В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга

Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

Обновлено в 05:15
Происшествия

В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека

В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»

Обновлено в 02:25
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

«Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.
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Космос

Названа причина сбоя «Курса» при стыковке «Союза МС-14» с МКС

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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

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Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено вчера в 15:23
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика

Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной

На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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Происшествия

В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание

В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Хоккей

Василевский является лучшим голкипером НХЛ, Бобровский – второй в лиге

Два россиянина возглавили список 10 лучших на данный момент голкиперов НХЛ, составленный аналитиками NHL Network.
Обновлено в 05:40
Транспорт

Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
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Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:17
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Здоровье

В инфекционной больнице Севастополя почти не осталось свободных коек

В севастопольской инфекционной больнице в настоящий момент заняты 198 коек из имеющихся 202.
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Интернет

Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G

При подключении к сети в диапазоне 28 ГГц абонентское устройство продемонстрировало пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 мс.
Обновлено 23 августа в 10:43
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