Финансы
КоммерсантъБиржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые
Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.
ФАН 08:35
Политика
Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8
Россия не может стать полноправным партнером «Большой семерки» из-за действий на Украине и в других частях мира, заявил премьер Канады Джастин Трюдо.
Взгляд.ру 12:52
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
Вести.Ru 14:28
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском 05:31
Политика
Проректор ВШЭ Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Юрист ФБК, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь и проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), зарегистрированный кандидат Валерия Касамара проведут дебаты.
Афиша Daily 08:18
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма 11:33
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
РИА Новости 10:50
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»
Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Технологии
Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС 13:51
Политика
Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.
Евразия Daily 23 августа в 17:19
Культура
Кириенко объяснил популярность фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму
Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» впервые прошел в Крыму с 20 по 26 августа.
ФАН 13:27
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты.
РБК 13:33
Музыка
Джо Бонамасса приедет в Россию с единственным концертом
Гитарист-виртуоз Джо Бонамасса приедет в Россию в конце весны 2020 года.
ИА InterMedia 09:38
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
В мае 2019 года компания Hyundai вывела на индийский авторынок свой самый доступный в линейке кроссовер – Venue.
Daily-Motor.Ru 00:24
Политика
Меркель выступила за переговоры между Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 07:25
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
Политика
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
Общество
Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой
Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Фигурное катание
Туктамышева заменила музыку для новой короткой программы
Изначально короткая программа Туктамышевой сопровождалась музыкой Drumming Song, постановкой номера занималась фигуристка из Канады Ше-Линн Бурн.
Актуальные Новости 08:17
Происшествия
Тревел-блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Публикация от Olesia Satsunkevich (@ole_up) 25 Авг 2019 в 9:50 PDT Сообщается, что 11 августа во время отдыха на острове Бали девушка попала в аварию и получила травму головы: ушиб и отек мозга.
Вести.Ru 07:43
Авто
365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте
На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.
Picsnews.net 13:49