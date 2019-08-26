Финансы
ПРАЙМБиржи АТР закрылись снижением на торговых опасениях
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем, которое несет риски для всей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
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Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Бывший страховщик полицейских подал иск к МВД на 611,9 млн рублей
ООО "Центральное общество" (ранее "Центральное страховое общество", ЦСО) подало в Арбитражный суд Москвы иск к МВД на 611,9 млн рублей, говорится в материалах суда.
Интерфакс 07:37
Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА
Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Российская газета 03:07
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Городской суд Санкт-Петербурга постановил зарегистрировать на выборах главу местного штаба Алексея Навального Александра Шуршева.
Московский Комсомолец 08:21
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Общество
Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 07:05
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
RT на русском 04:27
Армия и оружие
Архангельские власти заявили, что угрозы радиационного заражения нет
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что угрозы радиационного заражения для жителей региона не было ни в день взрыва на полигоне под Северодвинском, ни впоследствии.
RT на русском 05:15
Происшествия
Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту
В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.
URA.Ru 08:43
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Политика
Украина заявила о резком снижении поставок дизтоплива из России
Объемы поставок российского дизельного топлива на Украину в августе сократились вдвое, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Взгляд.ру вчера в 10:04
Происшествия
Поезд из Петербурга в Махачкалу забросали камнями в Чечне
Вестник Кавказа вчера в 14:51
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Культура
Петр Мамонов хорошо перенес операцию
Петербургский дневник 08:04
Политика
Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины
Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.
Ведомости 08:38
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
ТАСС 07:48
Происшествия
В Саратове завели дело из-за вспышки геморрагической лихорадки
Следствие возбудило уголовное дело о халатности чиновников в Саратовской области, где геморрагической лихорадкой с почечным синдромом с мая заболели более 1,4 тысячи человек, сообщило областное СУСК РФ.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму оснастят новой ракетой
Леонов напомнил, что ремонтно-восстановительные работы на береговом ракетном комплексе "Утес" были завершены совсем недавно, и понадобились потому, что комплекс, находившийся с 1996 по 2014 год в составе Военно-морских сил Украины, утратил техническую готовность.
ТАСС 03:07
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Футбол
Сборная России объявит состав на Кубок мира по регби 31 августа
Сборная России по регби огласит заявку команды на Кубок мира в Японии 31 августа.
ТАСС 08:16
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи
Гражданка РФ погибла во время восхождения на вулкан Фудзи в Японии. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на агентство Киодо.
Российская газета 08:49
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Политика
Председатель правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 08:17