Финансы

ПРАЙМПРАЙМБиржи АТР закрылись снижением на торговых опасениях

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем, которое несет риски для всей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
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Азиатские рынки акций завершили торги падением

Финмаркет07:49

Биржи АТР закрылись снижением на торговых опасениях

ПРАЙМ04:24

Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая

Коммерсантъ02:28
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Политика

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ООО "Центральное общество" (ранее "Центральное страховое общество", ЦСО) подало в Арбитражный суд Москвы иск к МВД на 611,9 млн рублей, говорится в материалах суда.
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Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
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Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море

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Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге

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Ксения Раппопорт развелась с мужем

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RT на русском 04:27
Армия и оружие

Архангельские власти заявили, что угрозы радиационного заражения нет

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что угрозы радиационного заражения для жителей региона не было ни в день взрыва на полигоне под Северодвинском, ни впоследствии.
RT на русском 05:15
Происшествия

Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту

В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.
URA.Ru 08:43
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
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Москвичей предупредили о первых августовских заморозках

Lenta.ru 07:38
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«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»

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Политика

Украина заявила о резком снижении поставок дизтоплива из России

Объемы поставок российского дизельного топлива на Украину в августе сократились вдвое, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
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Поезд из Петербурга в Махачкалу забросали камнями в Чечне

Вестник Кавказа вчера в 14:51
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Культура

Петр Мамонов хорошо перенес операцию

Петербургский дневник 08:04
Политика

Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины

Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
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Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.
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Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца

Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
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Происшествия

В Саратове завели дело из-за вспышки геморрагической лихорадки

Следствие возбудило уголовное дело о халатности чиновников в Саратовской области, где геморрагической лихорадкой с почечным синдромом с мая заболели более 1,4 тысячи человек, сообщило областное СУСК РФ.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие

Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму оснастят новой ракетой

Леонов напомнил, что ремонтно-восстановительные работы на береговом ракетном комплексе "Утес" были завершены совсем недавно, и понадобились потому, что комплекс, находившийся с 1996 по 2014 год в составе Военно-морских сил Украины, утратил техническую готовность.
ТАСС 03:07
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Известия 24 августа в 15:57
Футбол

Сборная России объявит состав на Кубок мира по регби 31 августа

Сборная России по регби огласит заявку команды на Кубок мира в Японии 31 августа.
ТАСС 08:16
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Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи

Гражданка РФ погибла во время восхождения на вулкан Фудзи в Японии. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на агентство Киодо.
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Наука

Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль

Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
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Политика

Председатель правительства Ингушетии подал в отставку

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 08:17
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