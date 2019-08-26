Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и КитаяКоммерсантъ 02:28
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА
Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Обновлено в 03:07
Кино
Первые кадры трейлера «Черной вдовы» просочились в Сеть
Небольшой отрывок из трейлера «Черной вдовы», официальная премьера которого состоится не раньше конца осени, распространяется в социальных сетях.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Кино
Новые тизеры «Джокера» раскрыли дату выхода второго трейлера
Обновлено в 03:24
Общество
Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве
Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России.
Обновлено в 03:36
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
На маневрах отрабатывался скрытный вывод двух субмарин проектов 671 и 949А из пункта постоянного базирования.
Обновлено в 01:29
Политика
СПЧ предложит Путину вариант амнистии к 75-летию Победы
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
Обновлено в 03:05
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Арестованный министр лесного комплекса Приангарья отправлен в отставку
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, арестованный по делу о превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Обновлено в 03:34
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.
Обновлено в 03:38
Общество
Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию 27 июля
В Москве прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.
Обновлено в 03:28
Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Наука
Создан тест для определения срока жизни человека по анализу крови
Ученые из Германии разработали технологию, позволяющую с вероятностью более 80% определить умрет ли человек в ближайшие 10 лет.
Обновлено 24 августа в 06:21
Экономика
Россияне стали пить больше кофе в июле
Увеличение потребления кофе и шоколада в июле в целом повлияло на рост индекса «Кофе с молоком» (КсМ), который рассчитывается на базе динамики цен и объемов потребления четырех категорий товаров (кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад), — в месячном выражении в июле индекс увеличился на 4,4%, в годовом — на 6,3%.
Обновлено в 03:26
Футбол
Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В Елшанке построят ледовую арену и парк аттракционов
В гимназию № 89 в поселке Елшанка в Саратове прибыл председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:56
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Общество
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30