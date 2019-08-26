Финансы

Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и КитаяКоммерсантъ 02:28

На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением. В частности индексы на биржах Шанхая (Shanghai Composite) и Шэньчжэня (Shenzhen Composite) на открытии снизились на 1,6% и 1,93%.
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Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая

Коммерсантъ02:28

Токийская биржа открылась сильным падением

Российская газетавчера в 21:42

Котировки Гонконгской биржи рухнули на фоне очередного витка торговой войны между США и Китаем

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Котировки бирж Шанхая и Шэньчжэня снижаются на фоне торговой войны Китая и США

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Основной индекс Гонконгской биржи упал на 3,12%

RT на русскомвчера в 22:10

Эскалация торговой войны: индексы Азии начали неделю падением

РБК02:00

Увеличение пошлин США привело к падению основных фондовых индексов Китая

РИА Новостивчера в 22:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
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«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

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В России началось производство ракетоносца ПАК ДА

Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
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Первые кадры трейлера «Черной вдовы» просочились в Сеть

Небольшой отрывок из трейлера «Черной вдовы», официальная премьера которого состоится не раньше конца осени, распространяется в социальных сетях.
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Ксения Раппопорт развелась с мужем

Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
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Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

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Кино

Новые тизеры «Джокера» раскрыли дату выхода второго трейлера

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Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве

Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России.
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Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»

Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок

На маневрах отрабатывался скрытный вывод двух субмарин проектов 671 и 949А из пункта постоянного базирования.
Обновлено в 01:29
Политика

СПЧ предложит Путину вариант амнистии к 75-летию Победы

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
Обновлено в 03:05
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

Арестованный министр лесного комплекса Приангарья отправлен в отставку

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, арестованный по делу о превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Обновлено в 03:34
Политика

Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.
Обновлено в 03:38
Общество

Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию 27 июля

В Москве прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.
Обновлено в 03:28
Экономика

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
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Наука

Создан тест для определения срока жизни человека по анализу крови

Ученые из Германии разработали технологию, позволяющую с вероятностью более 80% определить умрет ли человек в ближайшие 10 лет.
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Экономика

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Футбол

Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
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Общество

В Елшанке построят ледовую арену и парк аттракционов

В гимназию № 89 в поселке Елшанка в Саратове прибыл председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
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Общество

Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель

"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Общество

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

Обновлено вчера в 23:30
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