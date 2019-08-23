Финансы
Биржи АТР растут в ожидании заявлений главы ФРС СШАПРАЙМ 01:27
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Политика
Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian
Обновлено в 12:46
Гаджеты
У операционной системы Android обновлен логотип
У операционной системы Android обновлен логотип, сообщает Google.
Обновлено в 06:46
Музыка
Шнуров стал самым богатым певцом в России по версии Forbes
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани
С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
Обновлено в 09:36
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Футбол
Рибери провёл первую тренировку в составе «Фиорентины»
Обновлено в 14:51
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Экономика
ФАС оштрафовала банк ВТБ за нарушения закона о рекламе
Московское областное управление Антимонопольной службы России оштрафовало банк ВТБ на сумму 600 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе».
Обновлено в 11:19
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Хоккей
Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина.
Обновлено в 11:23
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Технологии
Мердок запустит агрегатор новостей, чтобы забрать трафик у Google и Facebook
Принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку News Corp собирается запускать агрегатор новостей Knewz, который должен составить конкуренцию Google и Facebook.
Обновлено в 14:41
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В ХМАО частично обрушился пятиэтажный дом
Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома произошло в городе Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе.
Обновлено в 15:19
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Сутормин перечислит миллион рублей своему первому тренеру
Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что перечислит своему первому футбольному тренеру крупную сумму денег в знак благодарности.
Обновлено в 13:04
Политика
Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Обновлено в 11:25
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее ребенка
Примечательно, что сама Лена Катина добивалась, чтобы процесс проходил за закрытыми дверьми, но журналистам все же удалось проникнуть в здание суда.
Обновлено в 08:09
Энергетика
Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России
Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.
Обновлено в 14:58
Спорт
Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42