Финансы

Биржи АТР растут в ожидании заявлений главы ФРС СШАПРАЙМ 01:27

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.
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