Финансы
Биржи АТР растут в ожидании заявлений главы ФРС СШАПРАЙМ 01:27
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.
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Золото в ЧТВ опустилось ниже 1500 долларов на сигналах ФРС США
Вестник золотопромышленникавчера в 23:59
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В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
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Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
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Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
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Режиссер Никита Михалков сломал ногу
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Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
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Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
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Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности
Управляющий отелем Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.
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Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
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Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
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Не в первый раз. США предлагали Дании продать Гренландию год назад
Коттон заявил газете, что Гренландия богата природными ресурсами и в военно-стратегическом смысле ее покупка США "защитила бы остров от русских и китайцев".
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Правительство продлило на год режим уничтожения санкционки
Правительство России выпустило постановление о продлении действия правил уничтожения санкционной продукции до 31 декабря 2020 года.
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«Милан» расторгнет контракт со Стриничем
Стринич перешел в «Милан» прошлым летом из «Сампдории».
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Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
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Фанаты после матча Лиги Европы во Франции устроили массовую драку. Пострадали даже полицейские
Вчера, 22 августа, во Франции произошла массовая драка между болельщиками «Страсбура» и «Айнтрахта» после матча команд в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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