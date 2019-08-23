Финансы
Биржи Европы растут в ожидании выступления главы ФРСПРАЙМ 05:01
Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу, надеясь услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла сигналы дальнейшего смягчения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41
Технологии
На авиасалоне МАКС-2019 представят проект российского аэротакси
На авиасалоне МАКС впервые продемонстрируют экспериментальный отечественный проект аэротакси Begaero, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:44
Экономика
Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов
Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации порядка 90 тыс. клиентов из Бельгии и Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон снова возглавила список самых богатых актрис
Американская актриса Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Галина Юдашкина переехала в Гонконг
Галина Юдашкина решила кардинально изменить свою жизнь. Вместе с мужем и двумя детьми она перебралась в Гонконг.
Обновлено в 19:00
Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
За нарушение антидопинговых правил 27-летнего спортсмена дисквалифицировали на четыре года.
Обновлено в 08:09
Авто
Раскрыты характеристики нового Skoda Superb для России
Компания Skoda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Переносчики тропических болезней распространились на юге России
В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено в 08:53
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Здоровье
8 признаков, которые указывают на когнитивное расстройство
Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на когнитивное расстройство.
Обновлено в 15:52
Футбол
Президент «Милана» необычным образом сравнил свой клуб с «Ювентусом»
Паоло Скарони, занимающий пост президента "Милана", необычным образом сравнил свой клуб с "Ювентусом", передает A Bola.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее ребенка
Примечательно, что сама Лена Катина добивалась, чтобы процесс проходил за закрытыми дверьми, но журналистам все же удалось проникнуть в здание суда.
Обновлено в 08:09
Здоровье
В Тульской области 92 человека заразились мышиной лихорадкой
Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует туляков и гостей области о риске заражения мышиной лихорадкой.
Обновлено в 05:20
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Кино
Умер кинорежиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 11:39
Политика
Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии
Американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании.
Обновлено в 19:10
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Наука
Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей
Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено в 14:00
Политика
Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.
Обновлено в 11:53
Общество
Ролик с собакой-гипнотизёром завоевал популярность в Сети
После повторной публикации видео «завоевало» Twitter, его пользователи впервые обратили внимание на удивительную собаку.
Обновлено в 14:35
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Певица Натали рассказала, как ее сын отучился сквернословить
23 августа исполнилось 9 лет среднему сыну певицы Натали - Анатолию.
Обновлено в 16:12