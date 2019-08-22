Финансы
Фондовые индексы АТР снижаются на торгах в четвергФинмаркет вчера в 02:10
Поддержку азиатским рынкам оказало повышение фондовых индексов США по итогам предыдущей сессии, в том числе, благодаря сильным квартальным отчетам крупных ритейлеров.
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Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в России признаны Infiniti и УАЗ
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Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Артист ушел из жизни в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
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Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
Обновлено вчера в 11:48
Энергетика
Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ
В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
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Космос
Самарская ракета «Союз» вывела на орбиту корабль с роботом «Федором»
В четверг, 22 августа, с 6.38 мск. с космодрома Байконур, успешно стартовала ракета самарского производства "Союз 2.1а", с кораблем на котором находится робот "Федор".
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Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
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Политика
Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева
Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Самочувствие найденной в лесу девочки улучшилось
Состояние пятилетней Зарины, которая потерялась в Нижегородском лесу, улучшилось. Она начала общаться с окружающими и играть.
Обновлено вчера в 04:19
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Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).
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Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:54
Культура
На Новой Голландии пройдет книжный фестиваль «Ревизия»
С 5 до 8 сентября на острове Новая Голландия в Петербурге состоится второй международный книжный фестиваль «Ревизия».
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Анну Седокову заподозрили в романе с женатым баскетболистом
В Сети распространились слухи, что 36-летняя певица Анна Седокова закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие
Появилось видео с жёстким тестом автомата Калашникова
Тесты на устойчивость автомата Калашникова к загрязнению порой принимают самые немыслимые формы.
Обновлено вчера в 03:21
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Гаджеты
В 2020 году Китай захватит до 70 % глобального рынка смартфонов с 5G
По мнению тайваньской компании MediaTek, занимающейся разработкой полупроводниковой продукции, в 2020 году рынок Поднебесной составит до 70 % мировых продаж смартфонов с поддержкой 5G.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком
В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено вчера в 01:56