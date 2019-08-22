Финансы

Фондовые индексы АТР снижаются на торгах в четвергФинмаркет вчера в 02:10

Поддержку азиатским рынкам оказало повышение фондовых индексов США по итогам предыдущей сессии, в том числе, благодаря сильным квартальным отчетам крупных ритейлеров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Биржи АТР растут в ожидании заявлений главы ФРС США

ПРАЙМ01:27

Фондовые индексы АТР изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг

Финмаркетвчера в 07:54

Азиатские индексы закрылись разнонаправленно

Finam.Ruвчера в 04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Авто

Самыми «мужскими» марками автомобилей в России признаны Infiniti и УАЗ

Обновлено вчера в 09:00
Культура

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Артист ушел из жизни в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях

Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

Обновлено вчера в 11:48
Энергетика

Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ

В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено вчера в 09:15
Космос

Самарская ракета «Союз» вывела на орбиту корабль с роботом «Федором»

В четверг, 22 августа, с 6.38 мск. с космодрома Байконур, успешно стартовала ракета самарского производства "Союз 2.1а", с кораблем на котором находится робот "Федор".
Обновлено вчера в 00:50
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Кино

Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров

Обновлено вчера в 06:29
Политика

Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева

Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Самочувствие найденной в лесу девочки улучшилось

Состояние пятилетней Зарины, которая потерялась в Нижегородском лесу, улучшилось. Она начала общаться с окружающими и играть.
Обновлено вчера в 04:19
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Макгрегор извинился за нападение в пабе на пожилого мужчину

Обновлено в 01:30
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Кино

С Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера просят взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 01:08
Общество

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным

Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено вчера в 06:24
Общество

В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

Обновлено вчера в 21:54
Культура

На Новой Голландии пройдет книжный фестиваль «Ревизия»

С 5 до 8 сентября на острове Новая Голландия в Петербурге состоится второй международный книжный фестиваль «Ревизия».
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД

Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Анну Седокову заподозрили в романе с женатым баскетболистом

В Сети распространились слухи, что 36-летняя певица Анна Седокова закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов

Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие

Появилось видео с жёстким тестом автомата Калашникова

Тесты на устойчивость автомата Калашникова к загрязнению порой принимают самые немыслимые формы.
Обновлено вчера в 03:21
Политика

ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США

Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Гаджеты

В 2020 году Китай захватит до 70 % глобального рынка смартфонов с 5G

По мнению тайваньской компании MediaTek, занимающейся разработкой полупроводниковой продукции, в 2020 году рынок Поднебесной составит до 70 % мировых продаж смартфонов с поддержкой 5G.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком

В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет

Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено вчера в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное