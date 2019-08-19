Финансы
Биржи АТР растут на новостях из КитаяПРАЙМ 01:18
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в понедельник положительную динамику на фоне новостей о реформе процентной ставки в КНР, которая, по мнению экспертов, поможет сократить стоимость заимствований для компаний страны, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
Кино
В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»
VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.
Обновлено вчера в 14:52
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области
При пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области погибли четыре человека.
Обновлено в 01:15
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35
Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Экономика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.
Обновлено вчера в 10:16
Интернет
Японская корпорация Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу
19 августа японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Фотосессия молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue появилась в Сети
Фотосессия молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue появилась в Сети Пользователи восторгаются элегантностью Аллы Борисовны.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду
Уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке, что на 4-5 градусов выше нормы.
Обновлено в 04:40
Театры
Курентзис вернется только на фестиваль
Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов рассказал о планах, связанным с руководством Дягилевским фестивалем в 2020 году.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Петербурге восьмилетний мальчик выстрелил себе в руку
Обновлено в 04:18
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Технологии
Сергей Цивилев посетил Новокузнецкий онкодиспансер, где появилось новое оборудование
Руководитель региона осмотрел новую технику и пообщался с медперсоналом онкодиспансера.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за отца своего ребенка
Звезда сериала "Саша+Маша" Елена Бирюкова выходит замуж спустя 11 лет совместной жизни с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Обновлено в 04:24
Общество
В Тюмени уволен директор пансионата, где ветерана похоронили в мешке
С поста руководителя тюменского пансионата для ветеранов войны и труда уволен Владимир Максименко.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек
Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в понедельник в центре Саратова, сообщили РИА Новости в областной службе спасения, пострадали, по предварительным данным минздрава области, девять человек.
Обновлено в 04:42
Футбол
Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»
Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».
Обновлено в 03:46
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Почеттино недоволен сроками трансферного окна в Англии
Напомним, что трансферное окно в Англии закрылось после старта 1-го тура АПЛ.
Обновлено в 01:36