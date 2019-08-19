Финансы

Биржи АТР растут на новостях из КитаяПРАЙМ 01:18

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в понедельник положительную динамику на фоне новостей о реформе процентной ставки в КНР, которая, по мнению экспертов, поможет сократить стоимость заимствований для компаний страны, свидетельствуют данные торгов.
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Китай примет новые меры по стимулированию экономики. Биржи Азии выросли

РБК02:00

Биржи АТР растут на новостях из Китая

ПРАЙМ01:18
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