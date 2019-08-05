Финансы
Биржи АТР продолжают снижаться на торговых опасенияхПРАЙМ вчера в 01:27
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сохраняют негативную динамику конца прошлой недели на фоне усиления торговых опасений после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести с сентября новые пошлины в отношении импорта из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Транспорт
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона
Лоукостер "Победа" приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Политика
Индия упразднит автономию Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии.
Обновлено вчера в 17:15
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Транспорт
На Рижском направлении МЦД обустроят 11 остановочных пунктов
На Рижском направлении МЦД-2 будет 11 остановочных пунктов, два из которых будут обустроены впервые.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Владельцы Google Pixel 3 жалуются на дрожащую камеру
На официальном сайте поддержки Google и форуме Reddit появилось множество жалоб, описывающих проблему с работой камеры смартфона Pixel 3. Суть проблемы Так, владельцы злополучных гаджетов жалуются, что основная камера их смартфонов «дрожит» без каких-либо видимых причин.
Обновлено в 04:19
Общество
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
Обновлено в 04:15
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Германия ответила на заявление МИД России о вмешательстве
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами
В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Директора детсада в Ленобласти насильно посадили в машину и похитили
Женщину-директора детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, полиция ведет розыск, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 03:54
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Технологии
Рик Бергман вернулся в AMD после восьмилетнего отсутствия
Компания AMD сообщила, что ее ветеран Рик Бергман (Rick Bergman) вернулся в компанию.
Обновлено в 02:25
Футбол
Сестра Ракицкого покинула «Шахтер»
Сестра защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Дарья покинул «Шахтер».
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Названа дата выхода новых iPhone с тройной камерой
Накануне была названа дата выхода новых iPhone с тройным модулем основной камеры.
Обновлено в 04:39
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Общество
Ростовская область увеличила производство зерновых
Обновлено в 04:00
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов, предложение будет действовать до 30 сентября, сообщили в банке.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Ученые: купание в водоемах является смертельно опасным
Vibrio vulnificus являются питающимися плотью бактериями, которые преимущественно обитают в соленых водоемах.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Технологии
Товары с AliExpress можно будет купить в салонах сотовой связи
Как ранее сообщали «Кубанские новости», маркетплейс AliExpress в России начинает работу с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.
Обновлено в 01:43
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Культура
«Сокровища музеев России» привезут в Пермь
Обновлено в 04:09
Политика
Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»
Обновлено вчера в 17:01