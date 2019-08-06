Финансы
Биржи АТР продолжают снижаться на торговых опасенияхПРАЙМ вчера в 01:27
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сохраняют негативную динамику конца прошлой недели на фоне усиления торговых опасений после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести с сентября новые пошлины в отношении импорта из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Футбол
«Ахмат» вырвал победу у «Оренбурга» в четвертом туре РПЛ
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
Головин: сейчас не ушел бы ни в «Реал, ни в „Барселону“»
Не важно, кто бы звал – "Реал" или "Барселона". Уходить и менять команды каждый год – так мне не нравится.
Обновлено в 05:53
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.
Обновлено в 01:30
Политика
Глава МИД Индии посетит Россию в августе
Глава Министерства иностранных дел Индии приедет с визитом в Россию в конце августа.
Обновлено в 06:09
Единоборства
Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба
Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Столичная госавтоинспекция сообщила о сбое на телефонной линии
Госавтоинспекция Москвы сообщила о сбоях на городской телефонной линии управления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Александр Ревва с дочерьми посетил зоопарк во Франции
Александр Ревва с супругой и дочерьми решил отправиться в известный заповедник Africaine.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Пентагон пообещал пресекать любую турецкую операцию на севере Сирии
Пентагон пообещал пресекать любую турецкую операцию на севере Сирии.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Арест подмосковного экс-министра Кузнецова продлили на полгода
В ходе слушания обвинение попросило суд продлить арест Кузнецова на срок до шести месяцев.
Обновлено в 06:21
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Финансы
Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару
Снижение составило почти 0,7% и последовало после того, как днем ранее курс юаня опустился до минимальных уровней с декабря прошлого года.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено вчера в 11:35
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Здоровье
Специалисты рассказали, о чем может свидетельствовать шум в ушах
Специалисты утверждают, что шум в ушах не всегда может быть безобидным, а при частом повторении становится даже опасным, сообщает «МедикФорум».
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны
Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Бывшая жена Константина Крюкова вновь вышла замуж и родила ребенка
Евгения тоже обрела женское счастье: в 2014 году она вышла замуж за предпринимателя и магистра экономического факультета МГУ Самвела Гроднева.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Ювентус» представил комплект голубой формы на новый сезон
«Ювентус» в социальных сетях презентовал третий комплект формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 05:18
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено вчера в 11:20