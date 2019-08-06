Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сохраняют негативную динамику конца прошлой недели на фоне усиления торговых опасений после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести с сентября новые пошлины в отношении импорта из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Футбол «Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер. В итоге клуб смог договориться Нойштедтером.

Наука В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору красного вина По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.

Армия и оружие ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Футбол Кркич расторг контракт со «Сток Сити» Нападающий Боян Кркич прекратил сотрудничество с английским клубом "Сток Сити", рапортует пресс-служба "гончаров".

Общество Исследование показало, сколько россиян боялись потери работы 20% россиян боялись в 2018 году потерять работу, говорится в исследовании Института Гайдара и РАНХиГС, сообщает ТАСС.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Финансы Фондовые рынки США упали до минимума с начала года Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.

Происшествия В Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы По данным ведомства, сообщение о массовой гибели рыбы поступило спасателям 6 августа, после этого на место выехали сотрудники 14-го отряда федеральной противопожарной службы по РБ, которые подтвердили информацию.

Наука В Китае создан первый в мире эмбрион-химера человека и обезьяны На территории Китая получен первый в мире химерный эмбрион из клеток человека и обезьяны.

Технологии Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Общество Госслужащие попросили увеличить размер командировочных Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок.

Происшествия Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на правой руке девочки имеется точная граница между погибшими и целыми тканями.

Происшествия В Ленинградской области похитили директора детсада Полиция ищет директора детского сада в Ленинградской области, которую, по словам ее дочери, увезли в неизвестном направлении, насильно усадив в Cadillac, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествия Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.

Здоровье Специалисты рассказали, о чем может свидетельствовать шум в ушах Специалисты утверждают, что шум в ушах не всегда может быть безобидным, а при частом повторении становится даже опасным, сообщает «МедикФорум».