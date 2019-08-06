Финансы
Биржи АТР продолжают снижаться на торговых опасенияхПРАЙМ вчера в 01:27
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сохраняют негативную динамику конца прошлой недели на фоне усиления торговых опасений после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести с сентября новые пошлины в отношении импорта из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Футбол
«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером
Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер. В итоге клуб смог договориться Нойштедтером.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Наука
В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода
Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.
Обновлено 03 августа в 10:44
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны
Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Футбол
Кркич расторг контракт со «Сток Сити»
Нападающий Боян Кркич прекратил сотрудничество с английским клубом "Сток Сити", рапортует пресс-служба "гончаров".
Обновлено в 04:50
Общество
Исследование показало, сколько россиян боялись потери работы
20% россиян боялись в 2018 году потерять работу, говорится в исследовании Института Гайдара и РАНХиГС, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:27
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы
По данным ведомства, сообщение о массовой гибели рыбы поступило спасателям 6 августа, после этого на место выехали сотрудники 14-го отряда федеральной противопожарной службы по РБ, которые подтвердили информацию.
Обновлено в 05:55
Наука
В Китае создан первый в мире эмбрион-химера человека и обезьяны
На территории Китая получен первый в мире химерный эмбрион из клеток человека и обезьяны.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Общество
Госслужащие попросили увеличить размер командировочных
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на правой руке девочки имеется точная граница между погибшими и целыми тканями.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В Ленинградской области похитили директора детсада
Полиция ищет директора детского сада в Ленинградской области, которую, по словам ее дочери, увезли в неизвестном направлении, насильно усадив в Cadillac, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Специалисты рассказали, о чем может свидетельствовать шум в ушах
Специалисты утверждают, что шум в ушах не всегда может быть безобидным, а при частом повторении становится даже опасным, сообщает «МедикФорум».
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана
Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной.
Обновлено вчера в 16:55
Музыка
Уникальный юношеский оркестр даст концерт в Нижнем Новгороде
Концерт уникального коллектива запланирован на 12 сентября, сообщает пресс-служба учреждения.
Обновлено вчера в 09:40