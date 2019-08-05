Финансы

Биржи АТР продолжают снижаться на торговых опасенияхПРАЙМ вчера в 01:27

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сохраняют негативную динамику конца прошлой недели на фоне усиления торговых опасений после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести с сентября новые пошлины в отношении импорта из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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