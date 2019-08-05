Финансы
Биржи АТР продолжают снижаться на торговых опасенияхПРАЙМ вчера в 01:27
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сохраняют негативную динамику конца прошлой недели на фоне усиления торговых опасений после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести с сентября новые пошлины в отношении импорта из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
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Обновлено вчера в 11:57
Транспорт
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В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
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Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
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Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Авто
Ford показал роскошный аналог Ford Mondeo
Компания Ford официально презентовала обновленную версию роскошного седана Ford Taurus.
Обновлено в 01:47
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Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
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Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье
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Обновлено в 07:17
Экономика
Фондовые индексы Европы растут в ходе торгов
Падение котировок в понедельник спровоцировали заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на китайские товары в случае, если стороны не сумеют договориться по поводу торгового соглашения.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Волгоградка отсудила у Сочинского парка 150 тысяч рублей за травму
Суд встал на сторону волгоградки и постановил взыскать с Сочинского парка 46 695 рублей медицинских расходов и 100 тысяч рублей морального вреда.
Обновлено в 04:49
Наука
Американские физики создали искусственное мини-солнце
Американские физики из Висконсинского университета смогли в лабораторных условиях создать мини-копию Солнца.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
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Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
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Массовая драка произошла в Москве
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Чистая прибыль золотодобывающей компании "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза и достигла 61,6 млрд рублей, следует из отчета "Полюса".
Обновлено в 06:26
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Евросоюз раньше России показал свое «Государево око»
В январе глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.
Обновлено вчера в 17:12