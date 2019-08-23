Финансы
Биржевой курс рубля укрепляется к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21
Доллар подешевел на 4 копейки, до 65,56 рубля, в начале торгов Московской биржи утром 23 августа. Курс евро расчетами «завтра» на 10:06 снизился на 10 копеек – до 72,58 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,45 % – до 60,19 доллара за баррель.
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Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Происшествия
На севере Москвы мужчина ранил женщину ножом
Мужчина ранил женщину острым предметом во дворе дома 4А на улице Софьи Ковалевской, сейчас пострадавшую передали врачам, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка полиции.
Обновлено в 07:53
Экономика
Китай введет импортные пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией
Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 08:35
Политика
В комиссию Думы по внешнему вмешательству поступают новые материалы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Обновлено в 07:49
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:12
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Политика
Правительство продлило на год режим уничтожения санкционки
Правительство России выпустило постановление о продлении действия правил уничтожения санкционной продукции до 31 декабря 2020 года.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Футбол
У бывшего футболиста «Спартака» обнаружен рак
Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков болен раком, сообщается на официальном сайте объединения болельщиков клуба «Фратрия».
Обновлено в 05:43
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия
Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов
Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.
Обновлено в 03:00
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре населенных пункта в провинции Хама
Сирийская армия полностью освободила четыре деревни на севере провинции Хама.
Обновлено в 08:30
Интернет
Придуманный россиянином Badoo вошел в топ-3 самых доходных разработчиков
В глобальном рейтинге самых доходных сервисов знакомств сервисов Bumble и Badoo по итогам января—июня 2019 года занимают второе и третье места, уступая лишь американскому Tinder, свидетельствуют материалы App Annie.
Обновлено в 03:01
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено в 06:04
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Суд в Москве продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца октября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа ОС Android
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Политика
Не в первый раз. США предлагали Дании продать Гренландию год назад
Коттон заявил газете, что Гренландия богата природными ресурсами и в военно-стратегическом смысле ее покупка США "защитила бы остров от русских и китайцев".
Обновлено в 06:42
Гаджеты
Россияне стали реже покупать планшеты
Причиной стало распространение широкоэкранных смартфонов-фаблетов, которые, в отличие от планшетов, могут поместиться в карман.
Обновлено в 02:09
Теннис
Рафаэль Надаль высоко оценил талант Медведева и Хачанова
Обновлено в 07:05