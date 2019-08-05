Финансы

Биржевой курс евро вырос до 73 рублейАргументы и Факты 15:04

Курс единой европейской валюты на торгах на Московской бирже сегодня вечером, 5 августа, поднимался до 73 рублей, что произошло впервые с 13 июня нынешнего года. Курс американского доллара при этом снизился на 11 копеек, до 65,16 рубля. К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля.
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Курс евро вырос до 73 рублей

РИА Новости12:55

Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня

Российская газета13:51

Курс евро превысил отметку в 73 рубля

Национальная служба новостей13:40

Курс евро подскочил выше 73 рублей

Московский Комсомолец15:46

Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня

RT на русском12:47

Курс евро поднялся до 73 рублей впервые с середины июня

Банки.ру12:48

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:26
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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Выбран режиссер для сиквела «Венома»

Ранее сообщалось, что кинокомпания Sony Pictures рассматривает сразу несколько претендентов на роль режиссера сиквела фантастического боевика "Веном".
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Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

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Обновлено в 07:21
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Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа

Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Северная Корея запустила два неопознанных снаряда

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Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
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США включили Китай в число манипуляторов валютным курсом

США признали Китай страной, манипулирующей валютой, и будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в распространенном во вторник заявлении минфина США.
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Бенчич разгромила Потапову на старте турнира в Торонто

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Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
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Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
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Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

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Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области

Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть.
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Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД

Выход США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привел к тому, что оказались перечеркнутыми многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.
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В США и Европе в сентябре стартуют испытания передовой вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
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«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science

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